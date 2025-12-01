Возрастное ограничение 18+
Покупка нового автомобиля в кредит недоступна для большинства свердловских семей
Большинство семей в Свердловской области не могут позволить себе новый автомобиль даже при оформлении кредита. Об этом сообщили аналитики РИА Рейтинг, которые изучили доходы домохозяйств и рассчитали полную стоимость владения машиной.
По данным исследования, средних доходов жителей региона не хватает для того, чтобы выдерживать все обязательные расходы: ежемесячные платежи по кредиту, страховку, бензин, обслуживание и сезонную замену шин. Авторы поясняют, что доступность рассчитывалась не только по цене автомобиля, а по совокупной стоимости его содержания.
Как уточняют в рейтинге, Свердловская область вошла в число регионов, где новая машина остаётся сложной покупкой для большинства семей. В верхней части списка оказались северные территории, где уровень доходов заметно выше и доля доступных автокредитов существенно больше. Свердловская область заняла 21 строчку рейтинга. При этом процент тех, кто может позволить себе недорогой автомобиль (до 1.3 млн) равен почти 22 (21,9), а тех, кто способен купить автомобиль за 2,9 млн рублей – всего 6 процентов.
По данным исследования, средних доходов жителей региона не хватает для того, чтобы выдерживать все обязательные расходы: ежемесячные платежи по кредиту, страховку, бензин, обслуживание и сезонную замену шин. Авторы поясняют, что доступность рассчитывалась не только по цене автомобиля, а по совокупной стоимости его содержания.
Как уточняют в рейтинге, Свердловская область вошла в число регионов, где новая машина остаётся сложной покупкой для большинства семей. В верхней части списка оказались северные территории, где уровень доходов заметно выше и доля доступных автокредитов существенно больше. Свердловская область заняла 21 строчку рейтинга. При этом процент тех, кто может позволить себе недорогой автомобиль (до 1.3 млн) равен почти 22 (21,9), а тех, кто способен купить автомобиль за 2,9 млн рублей – всего 6 процентов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловская область заняла 21 место в рейтинге доступности первого ипотечного взноса
01 декабря 2025
01 декабря 2025
Свердловская область попала в топ-10 по количеству бронирований в отелях и топ-5 – в глэмпингах
05 декабря 2025
05 декабря 2025