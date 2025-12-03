Возрастное ограничение 18+

В Краснотурьинске водитель мусоровоза пойдет под суд после смертельного наезда на пенсионерку

10.19 Понедельник, 8 декабря 2025
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура Краснотурьинска утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека. Материалы направлены в городской суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба областного надзорного ведомства.

По версии следствия, 9 октября 2025 года около 15:15 водитель мусоровоза «МАЗ-5340-С», принадлежащего ООО «ТКО-СЕРВИС», выполнял работу по вывозу твердых коммунальных отходов в городах Волчанск, Карпинск и Краснотурьинск. Двигаясь задним ходом по дворовой территории у дома 36 на улице Металлургов, он, по данным следствия, проявил небрежность и невнимательность и совершил наезд на пожилую женщину, которая шла в попутном направлении к контейнерной площадке.

Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась в тот же день в больнице.

Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.


Александр Федоров
