В Краснотурьинске водитель мусоровоза пойдет под суд после смертельного наезда на пенсионерку

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Краснотурьинска утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека. Материалы направлены в городской суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба областного надзорного ведомства.По версии следствия, 9 октября 2025 года около 15:15 водитель мусоровоза «МАЗ-5340-С», принадлежащего ООО «ТКО-СЕРВИС», выполнял работу по вывозу твердых коммунальных отходов в городах Волчанск, Карпинск и Краснотурьинск. Двигаясь задним ходом по дворовой территории у дома 36 на улице Металлургов, он, по данным следствия, проявил небрежность и невнимательность и совершил наезд на пожилую женщину, которая шла в попутном направлении к контейнерной площадке.Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась в тот же день в больнице.Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.