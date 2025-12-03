Возрастное ограничение 18+
В Краснотурьинске водитель мусоровоза пойдет под суд после смертельного наезда на пенсионерку
Фото: Вечерние ведомости
Прокуратура Краснотурьинска утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека. Материалы направлены в городской суд для рассмотрения по существу, передает пресс-служба областного надзорного ведомства.
По версии следствия, 9 октября 2025 года около 15:15 водитель мусоровоза «МАЗ-5340-С», принадлежащего ООО «ТКО-СЕРВИС», выполнял работу по вывозу твердых коммунальных отходов в городах Волчанск, Карпинск и Краснотурьинск. Двигаясь задним ходом по дворовой территории у дома 36 на улице Металлургов, он, по данным следствия, проявил небрежность и невнимательность и совершил наезд на пожилую женщину, которая шла в попутном направлении к контейнерной площадке.
Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась в тот же день в больнице.
Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
По версии следствия, 9 октября 2025 года около 15:15 водитель мусоровоза «МАЗ-5340-С», принадлежащего ООО «ТКО-СЕРВИС», выполнял работу по вывозу твердых коммунальных отходов в городах Волчанск, Карпинск и Краснотурьинск. Двигаясь задним ходом по дворовой территории у дома 36 на улице Металлургов, он, по данным следствия, проявил небрежность и невнимательность и совершил наезд на пожилую женщину, которая шла в попутном направлении к контейнерной площадке.
Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась в тот же день в больнице.
Водителю предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на Чусовском тракте насмерть сбили пенсионерку
04 декабря 2025
04 декабря 2025
На пешеходном переходе в посёлке Новоуткинск погибла школьница
01 декабря 2025
01 декабря 2025