Свердловская область вошла в тройку регионов с крупнейшими тратами на дорожный видеоконтроль
Свердловская область в 2025 году вышла в тройку российских регионов с самыми высокими расходами на мониторинг дорожного движения, сообщили аналитики «Ведомостей». По данным исследования, регион направил на закупки в этой сфере около 1,62 млрд рублей.
Уточняется, что траты включают услуги по фотовидеофиксации нарушений, передаче данных и мониторингу интенсивности движения. Как поясняют эксперты, спрос на такие закупки растёт из-за расширения функций современных комплексов: они фиксируют не только превышение скорости, но и проезд на красный сигнал, выезд на встречную полосу, использование телефона за рулём, отсутствие ремня безопасности и другие нарушения.
По данным исследователей, объём вложений Свердловской области уступил только Самарской и Тамбовской областям.
05 декабря 2025
