Интерактивный комплекс «Умное зеркало» заработал в детской больнице Первоуральска

В детской городской больнице Первоуральска начал работу интерактивный логопедический комплекс «Умное зеркало», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Оборудование предназначено для коррекции речевых нарушений у детей и позволяет проводить занятия в игровой форме.Как поясняют специалисты, система сочетает видеоматериалы с функцией зеркального отображения: ребёнок одновременно видит образец правильной артикуляции и своё отражение. Уточняется, что комплекс автоматически формирует индивидуальную программу – от дыхательных упражнений до артикуляционных заданий и скороговорок.По данным ведомства, такой формат повышает вовлечённость детей и ускоряет результаты логопедической работы. В больнице отмечают, что использование интерактивной модели помогает удерживать внимание ребёнка и делает занятия более эффективными.В учреждении добавили, что оборудование появилось благодаря поддержке одного из благотворительных фондов, однако основная работа по внедрению и методическому обеспечению ведётся силами специалистов медучреждения и Минздрава региона.