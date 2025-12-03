Екатеринбургский боец Пётр Ян вернул титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Российский боец Пётр Ян победил грузина Мераба Двалишвили в главном поединке турнира UFC 323, который прошёл с 6 на 7 декабря в Лас‑Вегасе. Судьи единогласно отдали победу россиянину, счёт записок составил 49:46, 49:46, 48:47.Как сообщает «Матч ТВ», для Яна это возвращение чемпионского пояса в легчайшем весе. Первый раз он завоевал титул в июле 2020 года, победив бразильца Жозе Альдо, а в марте 2021 года утратил пояс в бою с американцем Алджамэйном Стерлингом.Ночной поединок с Двалишвили стал для него реваншем за поражение в марте 2023 года, когда победу единогласным решением судей одержал грузин.