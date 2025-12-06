Водителя с высокой степенью опьянения остановили на трассе в Алапаевском районе Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Инспекторы ДПС в Алапаевском районе Свердловской области остановили автомобиль «Chevrolet Lanos» в 00.50 7 декабря на 65-м километре автодороги «В. Синячиха – Махнёво – Болотовское». По данным Госавтоинспекции Свердловской области, у 55-летнего водителя были заметны признаки опьянения.Мужчина подтвердил употребление алкоголя и прошёл освидетельствование. Алкотестер показал концентрацию 1,624 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. Такой показатель относится к тяжёлой степени опьянения согласно медицинской классификации, где фиксируется серьёзное нарушение координации и реакции.Автомобиль направили на специализированную стоянку, в отношении водителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП. Санкция предусматривает штраф 45 000 рублей и лишение права управления от полутора до двух лет. Окончательное решение примет суд.