Возрастное ограничение 18+
Два участка трассы Пермь — Екатеринбург перекрыты из-за ДТП
Скриншот: Яндекс карты
На федеральной автодороге Р-242 «Пермь-Екатеринбург» в районе Ачита временно ограничено движение. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, решение принято после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня утром.
По предварительным данным, на 187-м километре трассы столкнулись автомобили «Лада» и грузовик DAF. Движение в сторону Екатеринбурга перекрыто, на месте работают экипажи ДПС и другие оперативные службы.
Объезд организован через съезд на 185-м километре с возвращением на трассу на 190-м километре. Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует учитывать изменение маршрута заранее и выполнять требования временных дорожных знаков и указания регулировщиков.
Похожая ситуация ранее возникла на 322-м километре той же автодороги в районе Первоуральска. Там движение оказалось затруднено из-за увеличенного трафика и аварии с участием Nissan Tiida и DAF.
По предварительным данным, на 187-м километре трассы столкнулись автомобили «Лада» и грузовик DAF. Движение в сторону Екатеринбурга перекрыто, на месте работают экипажи ДПС и другие оперативные службы.
Объезд организован через съезд на 185-м километре с возвращением на трассу на 190-м километре. Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует учитывать изменение маршрута заранее и выполнять требования временных дорожных знаков и указания регулировщиков.
Похожая ситуация ранее возникла на 322-м километре той же автодороги в районе Первоуральска. Там движение оказалось затруднено из-за увеличенного трафика и аварии с участием Nissan Tiida и DAF.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Серовском районе в ДТП погибли женщина и ребёнок
04 декабря 2025
04 декабря 2025
Под Нижним Тагилом в ДТП погиб человек
28 ноября 2025
28 ноября 2025