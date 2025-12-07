Два участка трассы Пермь — Екатеринбург перекрыты из-за ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На федеральной автодороге Р-242 «Пермь-Екатеринбург» в районе Ачита временно ограничено движение. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, решение принято после дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня утром.По предварительным данным, на 187-м километре трассы столкнулись автомобили «Лада» и грузовик DAF. Движение в сторону Екатеринбурга перекрыто, на месте работают экипажи ДПС и другие оперативные службы.Объезд организован через съезд на 185-м километре с возвращением на трассу на 190-м километре. Госавтоинспекция Свердловской области рекомендует учитывать изменение маршрута заранее и выполнять требования временных дорожных знаков и указания регулировщиков.Похожая ситуация ранее возникла на 322-м километре той же автодороги в районе Первоуральска. Там движение оказалось затруднено из-за увеличенного трафика и аварии с участием Nissan Tiida и DAF.