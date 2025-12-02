Компенсацию за падение на неубранной дороге в Екатеринбурге взыскали через суд

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга обязал МБУ «Орджоникидзевский дорожно-эксплуатационный участок» выплатить местной жительнице 70 тыс. рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 21 января 2025 года на перекрёстке улиц Стачек и Энтузиастов. Женщина, имеющая инвалидность третьей группы, возвращалась домой и упала на скользком участке дороги. В надлежащей обработке проезжей части противогололёдными материалами, как установил суд, допустили нарушения.В прокуратуре уточнили, что после падения пострадавшая получила сотрясение мозга и ушибы, проходила стационарное лечение с 24 по 31 января и до сих пор продолжает наблюдаться у врачей.Прокурор вступил в процесс в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ и заявил в суде, что исковые требования подлежат удовлетворению. Суд согласился с доводами надзорного органа и взыскал компенсацию.Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.