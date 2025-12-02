Возрастное ограничение 18+
Компенсацию за падение на неубранной дороге в Екатеринбурге взыскали через суд
Фото архивное: Вечерние ведомости
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга обязал МБУ «Орджоникидзевский дорожно-эксплуатационный участок» выплатить местной жительнице 70 тыс. рублей компенсации морального вреда. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 21 января 2025 года на перекрёстке улиц Стачек и Энтузиастов. Женщина, имеющая инвалидность третьей группы, возвращалась домой и упала на скользком участке дороги. В надлежащей обработке проезжей части противогололёдными материалами, как установил суд, допустили нарушения.
В прокуратуре уточнили, что после падения пострадавшая получила сотрясение мозга и ушибы, проходила стационарное лечение с 24 по 31 января и до сих пор продолжает наблюдаться у врачей.
Прокурор вступил в процесс в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ и заявил в суде, что исковые требования подлежат удовлетворению. Суд согласился с доводами надзорного органа и взыскал компенсацию.
Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 21 января 2025 года на перекрёстке улиц Стачек и Энтузиастов. Женщина, имеющая инвалидность третьей группы, возвращалась домой и упала на скользком участке дороги. В надлежащей обработке проезжей части противогололёдными материалами, как установил суд, допустили нарушения.
В прокуратуре уточнили, что после падения пострадавшая получила сотрясение мозга и ушибы, проходила стационарное лечение с 24 по 31 января и до сих пор продолжает наблюдаться у врачей.
Прокурор вступил в процесс в порядке ч. 3 ст. 45 ГПК РФ и заявил в суде, что исковые требования подлежат удовлетворению. Суд согласился с доводами надзорного органа и взыскал компенсацию.
Отмечается, что решение пока не вступило в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на Чусовском тракте насмерть сбили пенсионерку
04 декабря 2025
04 декабря 2025
ГИБДД проверит зимние горки в Екатеринбурге
01 декабря 2025
01 декабря 2025