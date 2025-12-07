После прокурорского представления главе в Пышминском районе вернули движение автобуса

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Прокуратура Пышминского района добилась восстановления автобусного сообщения между Кипрушкино и железнодорожным вокзалом. При этом главы муниципалитета и транспортного предприятия получили представления от прокурора. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.По данным прокуратуры, регулярные рейсы по маршруту № 8 перестали выполняться с июля 2025 года. Перевозчик «Пышминское автотранспортное предприятие» прекратил движение из-за капитального ремонта на участке трассы «Екатеринбург – Тюмень». В итоге жители лишились единственного удобного способа добраться до вокзала.Как уточняют в ведомстве, местные власти не согласовали изменение схемы маршрута и не издали необходимых документов, хотя автобус перестал ходить уже несколько месяцев назад.Прокуроры внесли представления главе округа и руководству автотранспортного предприятия, потребовав вернуть движение автобусов.Сообщается, что рейсы по маршруту № 8 возобновлены, а жители снова могут пользоваться привычным сообщением.