Возрастное ограничение 18+
ФССП в Свердловской области проведёт 9 декабря горячую линию по вопросам коррупции
Фото: Вечерние ведомости
Главное управление ФССП по Свердловской области откроет 9 декабря «горячую линию» для вопросов о противодействии коррупции. Позвонить можно с 09:00 до 18:00 по номеру +7 (343) 362-27-54, рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что на звонки будут отвечать сотрудники отдела собственной безопасности. Они готовы разъяснять нормы антикоррупционного законодательства и порядок обращения при подозрениях на нарушения.
В службе отмечают, что цель линии – дать жителям понятный инструмент для консультаций и повысить осведомлённость о том, как работает антикоррупционный механизм.
Сообщается, что на звонки будут отвечать сотрудники отдела собственной безопасности. Они готовы разъяснять нормы антикоррупционного законодательства и порядок обращения при подозрениях на нарушения.
В службе отмечают, что цель линии – дать жителям понятный инструмент для консультаций и повысить осведомлённость о том, как работает антикоррупционный механизм.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле второй день ищут 14-летнего подростка
05 декабря 2025
05 декабря 2025
В центре Екатеринбурга 1 декабря тест-мобиль для проверки на ВИЧ будет работать до 21.00
01 декабря 2025
01 декабря 2025