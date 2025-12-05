ФССП в Свердловской области проведёт 9 декабря горячую линию по вопросам коррупции

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Главное управление ФССП по Свердловской области откроет 9 декабря «горячую линию» для вопросов о противодействии коррупции. Позвонить можно с 09:00 до 18:00 по номеру +7 (343) 362-27-54, рассказали в пресс-службе ведомства.Сообщается, что на звонки будут отвечать сотрудники отдела собственной безопасности. Они готовы разъяснять нормы антикоррупционного законодательства и порядок обращения при подозрениях на нарушения.В службе отмечают, что цель линии – дать жителям понятный инструмент для консультаций и повысить осведомлённость о том, как работает антикоррупционный механизм.