Екатеринбургская дума изменила порядок выбора мэра

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Комиссия городской думы по местному самоуправлению, культуре и связям с общественностью обсудила поправки в Устав Екатеринбурга. Как сообщает официальный сайт ЕГД, изменения приведут документ в соответствие с федеральным законодательством и изменят порядок избрания мэра.Теперь мэра будут выбирать из числа кандидатов, которых предложит губернатор Свердловской области. Срок полномочий мэра останется прежним и составит пять лет.Для предварительного отбора кандидатов губернатор создал постоянную комиссию из семи человек. В её состав входит и председатель городской думы Анна Гурарий.