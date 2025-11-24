Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургская дума изменила порядок выбора мэра
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Комиссия городской думы по местному самоуправлению, культуре и связям с общественностью обсудила поправки в Устав Екатеринбурга. Как сообщает официальный сайт ЕГД, изменения приведут документ в соответствие с федеральным законодательством и изменят порядок избрания мэра.
Теперь мэра будут выбирать из числа кандидатов, которых предложит губернатор Свердловской области. Срок полномочий мэра останется прежним и составит пять лет.
Для предварительного отбора кандидатов губернатор создал постоянную комиссию из семи человек. В её состав входит и председатель городской думы Анна Гурарий.
