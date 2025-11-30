В Екатеринбурге задержали бывшего осужденного через пять минут после освобождения

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области 17 ноября прошла межведомственная операция, о ее проведении сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области. Осужденный Е., покинувший исправительную колонию №10 Екатеринбурга в 10.15, был задержан уже в 10.20. Операцию провели сотрудники оперативного управления ГУФСИН совместно с УФСБ региона, а безопасность обеспечивали бойцы отдела специального назначения «Россы».Основанием для задержания стало постановление о возбуждении нового уголовного дела, вынесенное следственным отделом УФСБ за четыре дня до освобождения Е. Он проходит по делу о преступлении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, касающемся вовлечения лиц в террористическую деятельность.После задержания его доставили в следственный отдел УФСБ России по Свердловской области для проведения дальнейших процессуальных действий, сообщили в ведомстве.