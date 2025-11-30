Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге задержали бывшего осужденного через пять минут после освобождения

11.06 Среда, 3 декабря 2025
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области 17 ноября прошла межведомственная операция, о ее проведении сообщили в ГУФСИН России по Свердловской области. Осужденный Е., покинувший исправительную колонию №10 Екатеринбурга в 10.15, был задержан уже в 10.20. Операцию провели сотрудники оперативного управления ГУФСИН совместно с УФСБ региона, а безопасность обеспечивали бойцы отдела специального назначения «Россы».

Основанием для задержания стало постановление о возбуждении нового уголовного дела, вынесенное следственным отделом УФСБ за четыре дня до освобождения Е. Он проходит по делу о преступлении, предусмотренном ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, касающемся вовлечения лиц в террористическую деятельность.

После задержания его доставили в следственный отдел УФСБ России по Свердловской области для проведения дальнейших процессуальных действий, сообщили в ведомстве.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Нижнем Тагиле сотрудники ГУФСИН и МВД провели учения по розыску беглецов
30 ноября 2025
СК проверяет условия, в которых дети добираются до школы в Свердловской области
29 ноября 2025
В Свердловской области за сутки ликвидировали 17 пожаров, один человек погиб
29 ноября 2025
Два человека погибли и пять спасены за сутки при пожарах в Свердловской области
25 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:59 Молодое поколение выбирает достоверные источники при принятии решений
11:35 Екатеринбург занял 11 место в рейтинге городов по качеству жизни
11:06 В Екатеринбурге задержали бывшего осужденного через пять минут после освобождения
10:38 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области увеличилась за неделю на 21,7%
09:48 В Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров, спасены 29 человек
21:13 На Полевском тракте произошло смертельное ДТП
20:51 Свердловская железная дорога признана народным «Достоянием Среднего Урала»
20:42 Семья погибшего между Исетью и Шувакишем мужчины получит компенсацию
19:45 «Просто ПроДобро» рассказывают в Креативном кластере «Л52» в центре Екатеринбурга
19:39 Дело о побеге из СИЗО и краже на даче поступило в один из судов Екатеринбурга
19:00 Возле свердловских школ начали дежурить наряды ДПС
17:34 В гибели троих детей при пожаре в Белоярском районе обвинили отца
16:42 Из-за аномально тёплой погоды в Екатеринбурге отложили открытие катка на главной площади
16:19 Средняя цена на подержанные электромобили в Свердловской области снизилась почти на 30%
15:42 В Екатеринбурге спасли пациента с разрывом злокачественной опухоли в кишечнике
15:15 Центр Екатеринбурга перекроют ради зимнего полумарафона 14 декабря
13:44 Школьник из Верхней Пышмы помог найти потерявшуюся бабушку
13:23 Двух велокрадов будут судить в Екатеринбурге
13:03 К 13,5 годам приговорили жителя Каменска-Уральского за убийство сожительницы и кражу телефона
12:36 Человек погиб в смертельном ДТП под Невьянском
12:27 Водителей предупреждают о дорожных работах на Тюменском тракте в районе села Малобрусянское
10:56 По указанию мошенников житель Каменска-Уральского улетел за 5500 километров от дома
10:41 Турагента из Нижней Туры признали виновным в мошенничестве
10:06 Выпросившую у любовника 23,4 млн рублей на выдуманного ребёнка екатеринбурженку осудили за мошенничество
09:49 Шесть лет условно дали жителю Каменска-Уральского за коммерческий подкуп
09:27 В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Все новости Свердловской области
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
Все новости России и мира
11:59 Молодое поколение выбирает достоверные источники при принятии решений
11:35 Екатеринбург занял 11 место в рейтинге городов по качеству жизни
11:06 В Екатеринбурге задержали бывшего осужденного через пять минут после освобождения
10:38 Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области увеличилась за неделю на 21,7%
09:48 В Свердловской области за сутки потушили 13 пожаров, спасены 29 человек
21:13 На Полевском тракте произошло смертельное ДТП
20:51 Свердловская железная дорога признана народным «Достоянием Среднего Урала»
20:42 Семья погибшего между Исетью и Шувакишем мужчины получит компенсацию
19:45 «Просто ПроДобро» рассказывают в Креативном кластере «Л52» в центре Екатеринбурга
19:39 Дело о побеге из СИЗО и краже на даче поступило в один из судов Екатеринбурга
19:00 Возле свердловских школ начали дежурить наряды ДПС
17:34 В гибели троих детей при пожаре в Белоярском районе обвинили отца
16:42 Из-за аномально тёплой погоды в Екатеринбурге отложили открытие катка на главной площади
16:19 Средняя цена на подержанные электромобили в Свердловской области снизилась почти на 30%
15:42 В Екатеринбурге спасли пациента с разрывом злокачественной опухоли в кишечнике
15:15 Центр Екатеринбурга перекроют ради зимнего полумарафона 14 декабря
13:44 Школьник из Верхней Пышмы помог найти потерявшуюся бабушку
13:23 Двух велокрадов будут судить в Екатеринбурге
13:03 К 13,5 годам приговорили жителя Каменска-Уральского за убийство сожительницы и кражу телефона
12:36 Человек погиб в смертельном ДТП под Невьянском
12:27 Водителей предупреждают о дорожных работах на Тюменском тракте в районе села Малобрусянское
10:56 По указанию мошенников житель Каменска-Уральского улетел за 5500 километров от дома
10:41 Турагента из Нижней Туры признали виновным в мошенничестве
10:06 Выпросившую у любовника 23,4 млн рублей на выдуманного ребёнка екатеринбурженку осудили за мошенничество
09:49 Шесть лет условно дали жителю Каменска-Уральского за коммерческий подкуп
09:27 В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK