Свердловская железная дорога назначила дополнительные поезда на новогодние праздники
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская железная дорога сообщила о введении дополнительных поездов на период новогодних и рождественских праздников. Рейсы будут курсировать с 24 декабря по 12 января.
Как сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, назначены составы из Екатеринбурга, Перми и Тюмени до Котласа, который находится в 70 километрах от Великого Устюга. Оттуда туристы смогут удобно добираться до резиденции Деда Мороза. Кроме того, увеличится количество рейсов из регионов в Москву и Санкт-Петербург.
Также Свердловская железная дорога увеличила количество поездов между городами Уральского федерального округа и в южном направлении. По всей стране РЖД назначила более 700 дополнительных поездов дальнего следования. Пиковыми днями отправления ожидаются 30 декабря и 11 января.
