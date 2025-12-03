Уральцы назвали зимнюю обувь самой востребованной покупкой сезона

до 5 тыс. рублей — 21%;



5 001–10 000 рублей — 28%;



10 001–20 000 рублей — 24%;



20 001–35 000 рублей — 14%;



35 001–60 000 рублей — 8%;



60 001–100 000 рублей — 4%;



свыше 100 тыс. рублей — 1%.



Александр Федоров © Вечерние ведомости

Жители Уральского федерального округа планируют выделить на зимние покупки в среднем 18 118 рублей – такие данные приводит Авито по итогам опроса 10 тысяч россиян старше 18 лет. Исследование Авито Рекламы и Авито Товаров показывает, что основной спрос в регионе приходится на зимнюю обувь, тёплую и верхнюю одежду.По данным опроса, 62% респондентов в УрФО намерены обновить зимнюю обувь. Ещё 59% выбирают тёплую одежду и аксессуары, а 51% – куртки, пальто и парки. Интерес к новогоднему декору проявляют 31% участников, детские зимние вещи востребованы у 27%, автомобильные зимние товары – у 25%.Главными причинами покупок у уральцев стали необходимость обновить гардероб (63%) и потребность в более тёплых вещах (40%). Почти треть опрошенных (36%) отмечают, что покупают зимние вещи для детей. 28% заявили, что стремятся создать дома уют и праздничную атмосферу. Сезонными скидками пользуются 26% респондентов, ещё 27% считают прошлогодний гардероб неактуальным.Покупки чаще всего проходят онлайн: 75% жителей УрФО делают заказы на площадках электронной коммерции, включая сайты объявлений. Специализированные магазины выбирают 43% респондентов, супермаркеты – 41%. Через соцсети и у знакомых покупают по 7%.При выборе товаров уральцы в первую очередь ориентируются на цену – на неё указали 65% опрошенных. Важными также остаются удобство и комфорт (57%), свойства и практичность материалов (45%). Дизайн значим для 22% участников, отзывы – для 21%, долговечность – для 18%, бренд – для 11%.Подготовку к холодам жители региона чаще всего начинают осенью. Октябрь назвали основным месяцем покупок 35% респондентов, ноябрь – 22%, сентябрь – 14%. Летом приобретают зимние товары 8% участников, 4% откладывают обновление до наступления морозов, ещё 17% делают покупки только при необходимости.По уровню расходов уральцы распределились так:Источниками информации о скидках и новинках чаще всего становятся реклама на площадках электронной коммерции – так ответили 53% респондентов в УрФО. Личные рекомендации указали 28%, соцсети – 23%, телевидение – 20%, поисковые системы – 17%. Наружную рекламу отметили 10% опрошенных, блогеров – 8%, сервисы карт – 7%, радио – 4%.