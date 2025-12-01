Возрастное ограничение 18+
В «Автодоре» заявили о подготовке проекта магистрали от Екатеринбурга до Каспия
Фото: Вечерние ведомости
В «Автодоре» сообщили о подготовке нового крупного инфраструктурного проекта, который должен соединить Екатеринбург с Каспийским морем и Азово-Черноморским побережьем. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал об этом в интервью «Коммерсанту».
По данным собеседника издания, речь идет о Юго-Западной хорде – новой магистрали, частью которой станут уже существующие федеральные трассы. «У нас в проработке находится проект Юго-Западной хорды – новой дороги, которая пойдет от Екатеринбурга до Каспийского моря и до Азово-Черноморского побережья», – заявил Петушенко.
Он уточнил, что в будущий маршрут планируется включить обходы Тольятти, Волгограда и другие участки. По его словам, технико-экономическое обоснование проекта уже подготовлено, сейчас компания «готовится к проектированию».
По данным собеседника издания, речь идет о Юго-Западной хорде – новой магистрали, частью которой станут уже существующие федеральные трассы. «У нас в проработке находится проект Юго-Западной хорды – новой дороги, которая пойдет от Екатеринбурга до Каспийского моря и до Азово-Черноморского побережья», – заявил Петушенко.
Он уточнил, что в будущий маршрут планируется включить обходы Тольятти, Волгограда и другие участки. По его словам, технико-экономическое обоснование проекта уже подготовлено, сейчас компания «готовится к проектированию».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В региональном минсоцполитики заявили об упрощении использования транспортных льгот по карте «Уралочка»
01 декабря 2025
01 декабря 2025
В Екатеринбурге запустили движение по улице Комсомольской
05 декабря 2025
05 декабря 2025
Два участка трассы Пермь — Екатеринбург перекрыты из-за ДТП
07 декабря 2025
07 декабря 2025