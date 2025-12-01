В «Автодоре» заявили о подготовке проекта магистрали от Екатеринбурга до Каспия

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В «Автодоре» сообщили о подготовке нового крупного инфраструктурного проекта, который должен соединить Екатеринбург с Каспийским морем и Азово-Черноморским побережьем. Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказал об этом в интервью «Коммерсанту».По данным собеседника издания, речь идет о Юго-Западной хорде – новой магистрали, частью которой станут уже существующие федеральные трассы. «У нас в проработке находится проект Юго-Западной хорды – новой дороги, которая пойдет от Екатеринбурга до Каспийского моря и до Азово-Черноморского побережья», – заявил Петушенко.Он уточнил, что в будущий маршрут планируется включить обходы Тольятти, Волгограда и другие участки. По его словам, технико-экономическое обоснование проекта уже подготовлено, сейчас компания «готовится к проектированию».