Екатеринбург погрузился в снежные пробки
Фото: читатели Вечерних ведомостей
Из-за долгожданного для многих снегопада Екатеринбург «встал» в пробки. Кроме того, по данным онлайн-карт, в городе случились сразу несколько ДТП.
Горожане, судя по реакции в социальных сетях, возмущены качеством «уборки» дорог и улиц.
Ранее в ГИБДД напоминали водителям о соблюдении дистанции и рекомендовали соблюдать скоростной режим, подходящий погодной обстановке.
