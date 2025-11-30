Возрастное ограничение 18+
«Нашему городу не хватает женской руки»: «Справедливая Россия» выдвинула кандидата в мэры Екатеринбурга
Фото: сайт партии «Справедливая Россия — За правду»
Партия «Справедливая Россия — За правду» представила свою кандидатуру на предстоящих выборах мэра Екатеринбурга. Как сообщается на сайте партии, Совет регионального отделения утвердил кандидатуру депутатки Законодательного собрания Свердловской области Екатерины Есиной.
Екатерина Есина родилась в Свердловске. Она получила экономическое образование в Уральском государственном экономическом университете, а позднее окончила Уральский государственный юридический университет. В сообщении партии отмечается, что Есина работала на руководящих должностях, в том числе в медицинской сфере и в региональном министерстве здравоохранения.
Кроме того, на пост главы Екатеринбурга выдвинут действующий мэр Алексей Орлов от партии «Единая Россия», а также руководительница свердловского отделения партии «Новые люди» Ирина Виноградова. Совет муниципальных образований рекомендовал мэра Сысерти Дмитрия Нисковских. ЛДПР выдвинула участника боевых действий в Украине Владимира Кузнецова.
Юридическое образование и работа в органах исполнительной и судебной власти позволят ей принимать стратегически верные решения и выстраивать грамотную работу по управлению муниципалитетом. Екатерина Есина — достойный кандидат, который может предложить новый взгляд на развитие Екатеринбурга. Нашему городу не хватает женской руки,
— прокомментировал решение председатель
Совета регионального отделения партии в Свердловской области,
депутат Государственной думы Андрей Кузнецов
