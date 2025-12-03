Возрастное ограничение 18+
Два самолета из Египта приземлились в Челябинске вместо Екатеринбурга из-за непогоды
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня два рейса компании Almasria Universal Airlines должны были приземлиться в аэропорту Кольцово, но из‑за неблагоприятных погодных условий в Екатеринбурге воздушные суда направили на запасной аэродром в Челябинске.
После возвращения в Кольцово планировалось продолжить рейсы в Хургаду, однако вылеты UJ‑724 и UJ‑724D задержались. Пассажиры получают горячее питание и напитки, а аэропорт работает в обычном режиме, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Для поддержки пассажиров прокуратура развернули мобильные приёмные в аэропортах, а также проводят надзорные мероприятия, связанные с переносом рейсов.
После возвращения в Кольцово планировалось продолжить рейсы в Хургаду, однако вылеты UJ‑724 и UJ‑724D задержались. Пассажиры получают горячее питание и напитки, а аэропорт работает в обычном режиме, сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Для поддержки пассажиров прокуратура развернули мобильные приёмные в аэропортах, а также проводят надзорные мероприятия, связанные с переносом рейсов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Прилетел на Урал — получил повестку: в аэропорту Екатеринбурга проверяют новых граждан
03 декабря 2025
03 декабря 2025
Выпросившую у любовника 23,4 млн рублей на выдуманного ребёнка екатеринбурженку осудили за мошенничество
02 декабря 2025
02 декабря 2025