Два самолета из Египта приземлились в Челябинске вместо Екатеринбурга из-за непогоды

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня два рейса компании Almasria Universal Airlines должны были приземлиться в аэропорту Кольцово, но из‑за неблагоприятных погодных условий в Екатеринбурге воздушные суда направили на запасной аэродром в Челябинске.После возвращения в Кольцово планировалось продолжить рейсы в Хургаду, однако вылеты UJ‑724 и UJ‑724D задержались. Пассажиры получают горячее питание и напитки, а аэропорт работает в обычном режиме, сообщает Уральская транспортная прокуратура.Для поддержки пассажиров прокуратура развернули мобильные приёмные в аэропортах, а также проводят надзорные мероприятия, связанные с переносом рейсов.