Футбольный клуб «Урал» заявил об отставке главного тренера

В футбольном клубе «Урал» сообщили об уходе главного тренера Мирослава Ромащенко. В пресс-службе уточнили, что контракт с наставником расторгнут по соглашению сторон.Ромащенко возглавлял команду на протяжении года. Сейчас «Урал» занимает второе место в ФНЛ — второй по силе профессиональной лиге страны, куда клуб вылетел из Российской Премьер-лиги в 2024 году. В трёх последних матчах перед отставкой команда набрала лишь два очка.Кто станет новым главным тренером, в клубе пока не заявили. Среди возможных кандидатов называют Василия Березуцкого. Накануне его заметили на трибунах матча баскетбольного «Уралмаша» рядом с президентом «Урала» Григорием Ивановым. Последним местом работы Березуцкого был азербайджанский клуб «Сабах», который он покинул в июне 2025 года.