Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области за неделю родились 9 пар близнецов

13.11 Понедельник, 8 декабря 2025
Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Свердловской области за прошедшую неделю появились на свет 590 младенцев, сообщили в региональном Минздраве.

По данным ведомства, родились 294 мальчика и 296 девочек. Среди новорождённых – девять пар близнецов.

Как уточнили в министерстве, 422 женщины стали мамами в возрасте до 35 лет, ещё 159 родили после 35. Для одной жительницы региона прошедшая неделя принесла уже восьмые по счёту роды. При этом для 239 женщин новорождённые стали первыми детьми.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Александр Федоров © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области увеличилась за неделю на 21,7%
03 декабря 2025
В Свердловской области почти все дети у ВИЧ-положительных матерей рождаются здоровыми
01 декабря 2025
В Свердловской области прогнозируют сложные условия на дорогах из-за снегопада
06 декабря 2025
В Свердловской области запустили акцию с напоминанием о важности ежегодной маммографии
01 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:23 Покупка нового автомобиля в кредит недоступна для большинства свердловских семей
13:11 В Свердловской области за неделю родились 9 пар близнецов
13:00 Интерактивный комплекс «Умное зеркало» заработал в детской больнице Первоуральска
12:48 Футбольный клуб «Урал» заявил об отставке главного тренера
12:24 Уральцы назвали зимнюю обувь самой востребованной покупкой сезона
12:11 В «Автодоре» заявили о подготовке проекта магистрали от Екатеринбурга до Каспия
11:51 Городские службы отчитались о вывозе 1,5 тысяч тонн снега с улиц Екатеринбурга за прошедшие выходные
11:42 Компенсацию за падение на неубранной дороге в Екатеринбурге взыскали через суд
11:09 ФССП в Свердловской области проведёт 9 декабря горячую линию по вопросам коррупции
10:19 В Краснотурьинске водитель мусоровоза пойдет под суд после смертельного наезда на пенсионерку
09:18 Екатеринбург погрузился в снежные пробки
18:21 В турецких кинотеатрах покажут фильм уральского режиссёра «Легенды наших предков»
17:37 Два участка трассы Пермь — Екатеринбург перекрыты из-за ДТП
16:26 Водителя с высокой степенью опьянения остановили на трассе в Алапаевском районе Свердловской области
15:46 Два самолета из Египта приземлились в Челябинске вместо Екатеринбурга из-за непогоды
14:56 Екатеринбургский боец Пётр Ян вернул титул чемпиона UFC в легчайшем весе
13:55 Холодная неделя в Свердловской области: синоптики предупреждают о снеге, изморози и морозах до -31°
13:47 Свердловская железная дорога назначила дополнительные поезда на новогодние праздники
13:33 В Свердловской области на пожарах спасены пять человек, двое погибли
12:10 Резкие перепады температур и снег осложнили ситуацию на дорогах Свердловской области
11:03 В Свердловской области ищут свидетелей ДТП с погибшим велосипедистом
18:25 В Каменске-Уральском 17-летнего подростка арестовали после нападения на полицейского
18:00 В Екатеринбурге продают коллекционные мухи и услугу «отпуск на заказ»
17:36 Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении 17-летней девушки в Екатеринбурге
16:57 Проект «НейроПаслер» с губернатором Свердловской области получил награду политконсультантов
15:43 В Свердловской области в ноябре нашли живыми 76 пропавших, четверо погибли
Все новости Свердловской области
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
Все новости России и мира
13:23 Покупка нового автомобиля в кредит недоступна для большинства свердловских семей
13:11 В Свердловской области за неделю родились 9 пар близнецов
13:00 Интерактивный комплекс «Умное зеркало» заработал в детской больнице Первоуральска
12:48 Футбольный клуб «Урал» заявил об отставке главного тренера
12:24 Уральцы назвали зимнюю обувь самой востребованной покупкой сезона
12:11 В «Автодоре» заявили о подготовке проекта магистрали от Екатеринбурга до Каспия
11:51 Городские службы отчитались о вывозе 1,5 тысяч тонн снега с улиц Екатеринбурга за прошедшие выходные
11:42 Компенсацию за падение на неубранной дороге в Екатеринбурге взыскали через суд
11:09 ФССП в Свердловской области проведёт 9 декабря горячую линию по вопросам коррупции
10:19 В Краснотурьинске водитель мусоровоза пойдет под суд после смертельного наезда на пенсионерку
09:18 Екатеринбург погрузился в снежные пробки
18:21 В турецких кинотеатрах покажут фильм уральского режиссёра «Легенды наших предков»
17:37 Два участка трассы Пермь — Екатеринбург перекрыты из-за ДТП
16:26 Водителя с высокой степенью опьянения остановили на трассе в Алапаевском районе Свердловской области
15:46 Два самолета из Египта приземлились в Челябинске вместо Екатеринбурга из-за непогоды
14:56 Екатеринбургский боец Пётр Ян вернул титул чемпиона UFC в легчайшем весе
13:55 Холодная неделя в Свердловской области: синоптики предупреждают о снеге, изморози и морозах до -31°
13:47 Свердловская железная дорога назначила дополнительные поезда на новогодние праздники
13:33 В Свердловской области на пожарах спасены пять человек, двое погибли
12:10 Резкие перепады температур и снег осложнили ситуацию на дорогах Свердловской области
11:03 В Свердловской области ищут свидетелей ДТП с погибшим велосипедистом
18:25 В Каменске-Уральском 17-летнего подростка арестовали после нападения на полицейского
18:00 В Екатеринбурге продают коллекционные мухи и услугу «отпуск на заказ»
17:36 Бастрыкин потребовал доклад по делу о жестоком избиении 17-летней девушки в Екатеринбурге
16:57 Проект «НейроПаслер» с губернатором Свердловской области получил награду политконсультантов
15:43 В Свердловской области в ноябре нашли живыми 76 пропавших, четверо погибли
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK