В Свердловской области за неделю родились 9 пар близнецов

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области за прошедшую неделю появились на свет 590 младенцев, сообщили в региональном Минздраве.По данным ведомства, родились 294 мальчика и 296 девочек. Среди новорождённых – девять пар близнецов.Как уточнили в министерстве, 422 женщины стали мамами в возрасте до 35 лет, ещё 159 родили после 35. Для одной жительницы региона прошедшая неделя принесла уже восьмые по счёту роды. При этом для 239 женщин новорождённые стали первыми детьми.