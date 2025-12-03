Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за неделю родились 9 пар близнецов
Вечерние ведомости
В Свердловской области за прошедшую неделю появились на свет 590 младенцев, сообщили в региональном Минздраве.
По данным ведомства, родились 294 мальчика и 296 девочек. Среди новорождённых – девять пар близнецов.
Как уточнили в министерстве, 422 женщины стали мамами в возрасте до 35 лет, ещё 159 родили после 35. Для одной жительницы региона прошедшая неделя принесла уже восьмые по счёту роды. При этом для 239 женщин новорождённые стали первыми детьми.
