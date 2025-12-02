Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске двое мужчин устроили расправу над школьницей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Первоуральске двое мужчин избили школьницу, заставили раздеться и оставили отметины канцелярским ножом на спине и руках. Также ей обрезали волосы.
О расправе над девушкой сообщает издание E1.ru, опубликовавшее видео. По неподтверждённым данным, школьницу избили за то, что она взяла запрещённые вещества, которые принадлежали местному наркошопу.
В школе, в которой учится девочка, ресурсу подтвердили информацию о произошедшем, сообщив, что полиция уже проводит проверку. Также там рассказали, что это случилось около месяца назад, уточнив, что узнали об этом лишь сейчас, когда видео стало распространяться. В школе также заверили, что девочка жива, но находится на больничном.
Официально видео в полиции и СК не комментировали.
