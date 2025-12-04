Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге двух подростков обвинили в покушение на убийство школьницы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга предъявил двум местным жителям, 16 и 17 лет, обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ).
«По данным следствия, вечером 5 ноября 2025 года около жилого дома по улице Малышева подростки из личной неприязни избили 17-летнюю девушку, запечатлев происходящее на видео»,
– говорится в сообщении областного СК.
Там также добавили, что девушка после этого попала в больницу.
Ранее в СМИ сообщалось, что в Первоуральске двое мужчин устроили расправу над школьницей якобы из-за того, что она взяла наркотики, принадлежащие местному наркошопу. Судя по всему, речь идёт об этом случае.
