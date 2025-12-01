Возрастное ограничение 18+
Мэрия Екатеринбурга сообщила о завершении строительства коллектора реки Ольховка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга сообщает, что строительство коллектора реки Ольховка в районе улице Пехотинцев могут завершить до конца месяца.
«Специалисты планируют сдать объект с опережением графика уже в этом году при том, что срок окончания работ по контракту – 2026 год. На данный момент подрядная организация формирует пакет документов для получения заключения о завершении строительства», – рассказали в мэрии.
После того как организация получит заключение, строительство будет считаться официально завершённым.
В администрации напомнили, что коллектор строили для предотвращения подтоплений, от которых страдали улицы Пехотинцев, Надеждинская и переулок Проходный в весенний период и во время сильных дождей.
