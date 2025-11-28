Возрастное ограничение 18+
VI Межрегиональный турнир по самбо имени Анатолия Муранова прошёл в Екатеринбурге
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
Во Дворце самбо и единоборств в Екатеринбурге прошёл VI Межрегиональный турнир по самбо имени Анатолия Муранова, посвященный памяти сотрудников органов государственной безопасности, погибших при исполнении служебного долга.
В этом году на борцовские ковры вышло более 200 спортсменов из Свердловской, Курганской и Пермской областей.
Перед спортсменами выступил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов подчеркнувший, что успешная работа сотрудников органов безопасности обеспечивает спокойствие и стабильность в обществе.
Также к участникам обратились директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев, замначальника отдела кадров регионального управления ФСБ Артём Пашков, зампредседателя совета ветеранов ФСБ области Валерий Иванов и родственник героя Анатолий Пьянков, также отметившие значимость турнира и рассказавшие о личных качествах и подвиге Анатолия Муранова.
Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев не присутствовал на турнире, но направил участникам телеграмму, в которой отметил важность спорта для воспитания характера, силы духа и преодоления трудностей и пожелал спортсменам успешно выступить.
«Обычному человеку непросто понять, как именно работают сотрудники органов безопасности — ведь большинство из них мы никогда не видим и не знаем в лицо. Но главное, на мой взгляд, видно невооружённым глазом: мы спокойно ходим по улицам, дети без опасений отправляются в школу, родители занимаются воспитанием, уральские предприятия выполняют свои задачи. Всё это — результат эффективной работы органов госбезопасности. Отдать дань уважения тем, кто погиб при исполнении служебного задания, — священный долг каждого из нас. Участникам соревнований я желаю ярких поединков без травм!»,
— сказал Свалов.
