VI Межрегиональный турнир по самбо имени Анатолия Муранова прошёл в Екатеринбурге





— сказал Свалов. «Обычному человеку непросто понять, как именно работают сотрудники органов безопасности — ведь большинство из них мы никогда не видим и не знаем в лицо. Но главное, на мой взгляд, видно невооружённым глазом: мы спокойно ходим по улицам, дети без опасений отправляются в школу, родители занимаются воспитанием, уральские предприятия выполняют свои задачи. Всё это — результат эффективной работы органов госбезопасности. Отдать дань уважения тем, кто погиб при исполнении служебного задания, — священный долг каждого из нас. Участникам соревнований я желаю ярких поединков без травм!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Во Дворце самбо и единоборств в Екатеринбурге прошёл VI Межрегиональный турнир по самбо имени Анатолия Муранова, посвященный памяти сотрудников органов государственной безопасности, погибших при исполнении служебного долга.В этом году на борцовские ковры вышло более 200 спортсменов из Свердловской, Курганской и Пермской областей.Перед спортсменами выступил координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов подчеркнувший, что успешная работа сотрудников органов безопасности обеспечивает спокойствие и стабильность в обществе.Также к участникам обратились директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев, замначальника отдела кадров регионального управления ФСБ Артём Пашков, зампредседателя совета ветеранов ФСБ области Валерий Иванов и родственник героя Анатолий Пьянков, также отметившие значимость турнира и рассказавшие о личных качествах и подвиге Анатолия Муранова.Президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев не присутствовал на турнире, но направил участникам телеграмму, в которой отметил важность спорта для воспитания характера, силы духа и преодоления трудностей и пожелал спортсменам успешно выступить.