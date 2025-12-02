В Сухоложском районе задержали подростка на «ВАЗе» с номерами с маркетплейса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувший вторник, 2 декабря, в Сухоложском районе сотрудники ДПС задержали 17-летнего парня, который ехал за рулём «ВАЗа».Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что автомобиль не стоит на учёте, а закреплённые на нём регистрационные знаки ненастоящие – их парень заказал на маркетплейсе. По словам подростка, он сам купил себе машину, но не ездил на ней, поскольку родители запретили это делать.«В момент задержания молодой человек утверждал, что лишь "перепарковывал" автомобиль, а подложенные номера установил из-за их красивого внешнего вида», – сообщили в ГИБДД.На парня составили четыре протокола по статьям КоАП РФ: 12.1, 12.2, 12.3 и 12.7. Также материалы направили в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.