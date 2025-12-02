Возрастное ограничение 18+

В Сухоложском районе задержали подростка на «ВАЗе» с номерами с маркетплейса

15.17 Четверг, 4 декабря 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В минувший вторник, 2 декабря, в Сухоложском районе сотрудники ДПС задержали 17-летнего парня, который ехал за рулём «ВАЗа».

Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что автомобиль не стоит на учёте, а закреплённые на нём регистрационные знаки ненастоящие – их парень заказал на маркетплейсе. По словам подростка, он сам купил себе машину, но не ездил на ней, поскольку родители запретили это делать.

«В момент задержания молодой человек утверждал, что лишь "перепарковывал" автомобиль, а подложенные номера установил из-за их красивого внешнего вида», – сообщили в ГИБДД.

На парня составили четыре протокола по статьям КоАП РФ: 12.1, 12.2, 12.3 и 12.7. Также материалы направили в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Нижнем Тагиле пожилой водитель сбил школьницу на пешеходном переходе
02 декабря 2025
За дрифт у екатеринбургского ТЦ наказали жителя Артёмовского
28 ноября 2025
Резко затормозивший водитель автобуса в Каменске-Уральском «отправил» двух пассажирок в больницу
28 ноября 2025
В Новоуральске автомобиль сбил торопливую девочку
26 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:41 Мэрия Екатеринбурга сообщила о завершении строительства коллектора реки Ольховка
16:18 Трёх сотрудников «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом поместили в СИЗО
15:52 В полиции прокомментировали расправу над школьницей из Первоуральска
15:17 В Сухоложском районе задержали подростка на «ВАЗе» с номерами с маркетплейса
14:43 В Екатеринбурге двух подростков обвинили в покушение на убийство школьницы
13:59 Продавшего жителю Режа неисправный трактор предпринимателя обязали заменить технику
13:04 Свердловская область заняла пятое место в рейтинге по инновационной активности
12:23 Школьным охранникам в Екатеринбурге пообещали поднять зарплату на 30%
11:46 В Первоуральске двое мужчин устроили расправу над школьницей
11:25 В Екатеринбурге экс-инспектора ФНС осудили за взяточничество
10:30 Огурцы вновь подорожали в Свердловской области
10:06 Лидеру азербайджанской общины Екатеринбурга избрали меру пресечения
09:38 В Екатеринбурге на Чусовском тракте насмерть сбили пенсионерку
09:25 В Сысертском районе пропала 15-летняя девочка в серой куртке
21:16 К юбилею Свердловской детской филармонии планирует реставрацию одного из её зданий
20:49 Российский авторынок демонстрирует рост спроса на фоне снижения цен
20:40 Кошке с оторванной лапой отказали в помощи в одной из екатеринбургских ветклиник
19:55 В Артёмовске осужден бросивший в лесу избитого им человека местный житель
19:41 В кресло начальника Уральского таможенного управления сел исполняющий обязанности
19:27 Приговор по делу о масштабной незаконной рубке леса вынесли в Екатеринбурге
17:53 Жительницу Красноуфимска отправили в колонию за спаивание школьниц
17:38 В Екатеринбурге пройдет «Неделя (не)видимой инвалидности»
17:23 Екатеринбургская дума изменила порядок выбора мэра
16:35 Водителя, насмерть сбившего школьницу в Новоуткинске, заключили под стражу
15:40 Бывшего сотрудника полиции из Невьянска приговорили к пяти годам колонии за получение взятки
14:48 Прилетел на Урал — получил повестку: в аэропорту Екатеринбурга проверяют новых граждан
Все новости Свердловской области
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
Все новости России и мира
16:41 Мэрия Екатеринбурга сообщила о завершении строительства коллектора реки Ольховка
16:18 Трёх сотрудников «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом поместили в СИЗО
15:52 В полиции прокомментировали расправу над школьницей из Первоуральска
15:17 В Сухоложском районе задержали подростка на «ВАЗе» с номерами с маркетплейса
14:43 В Екатеринбурге двух подростков обвинили в покушение на убийство школьницы
13:59 Продавшего жителю Режа неисправный трактор предпринимателя обязали заменить технику
13:04 Свердловская область заняла пятое место в рейтинге по инновационной активности
12:23 Школьным охранникам в Екатеринбурге пообещали поднять зарплату на 30%
11:46 В Первоуральске двое мужчин устроили расправу над школьницей
11:25 В Екатеринбурге экс-инспектора ФНС осудили за взяточничество
10:30 Огурцы вновь подорожали в Свердловской области
10:06 Лидеру азербайджанской общины Екатеринбурга избрали меру пресечения
09:38 В Екатеринбурге на Чусовском тракте насмерть сбили пенсионерку
09:25 В Сысертском районе пропала 15-летняя девочка в серой куртке
21:16 К юбилею Свердловской детской филармонии планирует реставрацию одного из её зданий
20:49 Российский авторынок демонстрирует рост спроса на фоне снижения цен
20:40 Кошке с оторванной лапой отказали в помощи в одной из екатеринбургских ветклиник
19:55 В Артёмовске осужден бросивший в лесу избитого им человека местный житель
19:41 В кресло начальника Уральского таможенного управления сел исполняющий обязанности
19:27 Приговор по делу о масштабной незаконной рубке леса вынесли в Екатеринбурге
17:53 Жительницу Красноуфимска отправили в колонию за спаивание школьниц
17:38 В Екатеринбурге пройдет «Неделя (не)видимой инвалидности»
17:23 Екатеринбургская дума изменила порядок выбора мэра
16:35 Водителя, насмерть сбившего школьницу в Новоуткинске, заключили под стражу
15:40 Бывшего сотрудника полиции из Невьянска приговорили к пяти годам колонии за получение взятки
14:48 Прилетел на Урал — получил повестку: в аэропорту Екатеринбурга проверяют новых граждан
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK