Возрастное ограничение 18+
В Сухоложском районе задержали подростка на «ВАЗе» с номерами с маркетплейса
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувший вторник, 2 декабря, в Сухоложском районе сотрудники ДПС задержали 17-летнего парня, который ехал за рулём «ВАЗа».
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что автомобиль не стоит на учёте, а закреплённые на нём регистрационные знаки ненастоящие – их парень заказал на маркетплейсе. По словам подростка, он сам купил себе машину, но не ездил на ней, поскольку родители запретили это делать.
«В момент задержания молодой человек утверждал, что лишь "перепарковывал" автомобиль, а подложенные номера установил из-за их красивого внешнего вида», – сообщили в ГИБДД.
На парня составили четыре протокола по статьям КоАП РФ: 12.1, 12.2, 12.3 и 12.7. Также материалы направили в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что автомобиль не стоит на учёте, а закреплённые на нём регистрационные знаки ненастоящие – их парень заказал на маркетплейсе. По словам подростка, он сам купил себе машину, но не ездил на ней, поскольку родители запретили это делать.
«В момент задержания молодой человек утверждал, что лишь "перепарковывал" автомобиль, а подложенные номера установил из-за их красивого внешнего вида», – сообщили в ГИБДД.
На парня составили четыре протокола по статьям КоАП РФ: 12.1, 12.2, 12.3 и 12.7. Также материалы направили в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За дрифт у екатеринбургского ТЦ наказали жителя Артёмовского
28 ноября 2025
28 ноября 2025
Резко затормозивший водитель автобуса в Каменске-Уральском «отправил» двух пассажирок в больницу
28 ноября 2025
28 ноября 2025
В Новоуральске автомобиль сбил торопливую девочку
26 ноября 2025
26 ноября 2025