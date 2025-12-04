Возрастное ограничение 18+

В полиции прокомментировали расправу над школьницей из Первоуральска

15.52 Четверг, 4 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых раскрыл детали расправы над школьницей из Первоуральска.

Напомним, девушку жестоко избили, заставили раздеться и порезали канцелярским ножом. Ранее сообщалось, что это произошло в Первоуральске, но позже в СК рассказали, что расправу устроили в Екатеринбурге 5 ноября 2025 года. Также там уточнили, что над школьницей издевались её сверстники, а не взрослые мужчины. Парням предъявили обвинение в покушении на убийство.

Как рассказал полковник Горелых, после расправы школьница добралась до кафе, где попросила о помощи, оттуда её увезли в ДГКБ №9. Спустя пять дней, 10 ноября, подозреваемых задержали в Берёзовском, где проживали подростки.

«После задержания их доставили в органы следствия для производства с их участием следственных действий. При досмотре у одного из задержанных сыщики обнаружили и изъяли телефон с тем самым видео, которое было распространено в интернете»,

– сообщил Валерий Горелых.


Он также добавил, что сейчас молодых людей проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Сейчас они находятся под стражей.

Уголовное дело о расправе над школьницей взяла под свой контроль прокуратура Ленинского района Екатеринбурга.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
