Возрастное ограничение 18+
Жителя Режа обвиняют в хищении электричества на 8,5 миллиона рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Режевский городской суд передали уголовное дело против 28-летнего местного жителя, которого обвиняют в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере (часть 2 статьи 165 УК РФ). По версии следствия, он крал электроэнергию для майнинга криптовалюты.
Согласно материалам дела, весной 2024 года он арендовал нежилые помещения на улице Курской, где потом установил оборудования для добычи крипты. Понимания, что техника будет потреблять много электричества, в период с августа 2024 года по март 2025 года он установил на счётчики специальные устройства, которые занижали реальные показания потребления. Это привело к тому, что электросетевая компания «Трансэнерго» понесла убытки.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, сумма ущерба превышает 8,5 миллиона рублей.
Рассмотрение дела по существу назначено на 10 декабря 2025 года.
Согласно материалам дела, весной 2024 года он арендовал нежилые помещения на улице Курской, где потом установил оборудования для добычи крипты. Понимания, что техника будет потреблять много электричества, в период с августа 2024 года по март 2025 года он установил на счётчики специальные устройства, которые занижали реальные показания потребления. Это привело к тому, что электросетевая компания «Трансэнерго» понесла убытки.
По данным объединённой пресс-службы судов Свердловской области, сумма ущерба превышает 8,5 миллиона рублей.
Рассмотрение дела по существу назначено на 10 декабря 2025 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге начали рассматривать дело бывших заместителей экс-министра ЖКХ Смирнова
18 ноября 2025
18 ноября 2025
Более 34 миллионов рублей взыскали с жителя Тугулымского района за незаконную рубку леса
27 ноября 2025
27 ноября 2025