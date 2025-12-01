Семья погибшего между Исетью и Шувакишем мужчины получит компенсацию

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Нижнетагильская транспортная прокуратура добилась в суде компенсации для семьи погибшего в результате несчастного случая на железной дороге. Выплата составит более миллиона рублей.Трагический инцидент произошёл летом 2024 года на перегоне между станциями Исеть и Шувакиш Свердловской железной дороги. Там в вечернее время был смертельно травмирован железнодорожным составом мужчина 1987 года рождения.Прокуратура провела проверку обстоятельств произошедшего и в результате выступила в защиту законных интересов членов семьи погибшего. Исковое заявление было подготовлено и направлено в суд от имени супруги погибшего и двух его несовершеннолетних дочерей 2010 и 2018 годов рождения. Ответчиками по делу выступили владелец источника повышенной опасности — ОАО «Российские железные дороги», а также страховая компания. Прокуратура требовала взыскать компенсацию морального вреда, причиненного гибелью близкого человека. Также заявлены требования о выплатах в счёт возмещения вреда по случаю потери кормильца.Рассмотрение дела состоялось в Орджоникидзевском районном суде города Екатеринбурга. Суд полностью удовлетворил исковые требования транспортной прокуратуры. С ОАО «РЖД» и страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» в пользу родственников погибшего взыскана денежная сумма в размере более одного миллиона пятидесяти тысяч рублей.Теперь решение суда подлежит обязательному исполнению со стороны ответчиков. Контроль за своевременным исполнением судебного акта возложен на транспортную прокуратуру.