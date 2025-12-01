Возрастное ограничение 18+
Семья погибшего между Исетью и Шувакишем мужчины получит компенсацию
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Нижнетагильская транспортная прокуратура добилась в суде компенсации для семьи погибшего в результате несчастного случая на железной дороге. Выплата составит более миллиона рублей.
Трагический инцидент произошёл летом 2024 года на перегоне между станциями Исеть и Шувакиш Свердловской железной дороги. Там в вечернее время был смертельно травмирован железнодорожным составом мужчина 1987 года рождения.
Прокуратура провела проверку обстоятельств произошедшего и в результате выступила в защиту законных интересов членов семьи погибшего. Исковое заявление было подготовлено и направлено в суд от имени супруги погибшего и двух его несовершеннолетних дочерей 2010 и 2018 годов рождения. Ответчиками по делу выступили владелец источника повышенной опасности — ОАО «Российские железные дороги», а также страховая компания. Прокуратура требовала взыскать компенсацию морального вреда, причиненного гибелью близкого человека. Также заявлены требования о выплатах в счёт возмещения вреда по случаю потери кормильца.
Рассмотрение дела состоялось в Орджоникидзевском районном суде города Екатеринбурга. Суд полностью удовлетворил исковые требования транспортной прокуратуры. С ОАО «РЖД» и страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» в пользу родственников погибшего взыскана денежная сумма в размере более одного миллиона пятидесяти тысяч рублей.
Теперь решение суда подлежит обязательному исполнению со стороны ответчиков. Контроль за своевременным исполнением судебного акта возложен на транспортную прокуратуру.
Трагический инцидент произошёл летом 2024 года на перегоне между станциями Исеть и Шувакиш Свердловской железной дороги. Там в вечернее время был смертельно травмирован железнодорожным составом мужчина 1987 года рождения.
Прокуратура провела проверку обстоятельств произошедшего и в результате выступила в защиту законных интересов членов семьи погибшего. Исковое заявление было подготовлено и направлено в суд от имени супруги погибшего и двух его несовершеннолетних дочерей 2010 и 2018 годов рождения. Ответчиками по делу выступили владелец источника повышенной опасности — ОАО «Российские железные дороги», а также страховая компания. Прокуратура требовала взыскать компенсацию морального вреда, причиненного гибелью близкого человека. Также заявлены требования о выплатах в счёт возмещения вреда по случаю потери кормильца.
Рассмотрение дела состоялось в Орджоникидзевском районном суде города Екатеринбурга. Суд полностью удовлетворил исковые требования транспортной прокуратуры. С ОАО «РЖД» и страхового публичного акционерного общества «Ингосстрах» в пользу родственников погибшего взыскана денежная сумма в размере более одного миллиона пятидесяти тысяч рублей.
Теперь решение суда подлежит обязательному исполнению со стороны ответчиков. Контроль за своевременным исполнением судебного акта возложен на транспортную прокуратуру.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию