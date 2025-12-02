Возрастное ограничение 18+
Продавшего жителю Режа неисправный трактор предпринимателя обязали заменить технику
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Режевской суд обязал индивидуального предпринимателя, продавшего местному жителю неисправный трактор за более чем полмиллиона рублей, заменить технику на новую.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, мужчина купил трактор осенью 2024 года, но заметил, что техника неисправна, лишь в 2025 году, когда начал его использовать. О проблеме он сразу сообщил продавцу, но тот проигнорировал претензию, и тогда покупатель пошёл в суд. Суд назначил техническую экспертизу, выявившую производственные дефекты как в корпусе, так и в деталях.
Поскольку такой случай считается гарантийным, судья частично удовлетворил иск покупателя, обязав продавца заменить трактор и взыскав с ответчика 110 438 рублей: 108 тысяч рублей неустойки, 1 тысячу рублей моральной компенсации и 1438 рублей расходов на юридические услуги. Также предпринимателю назначили штраф в размере 54,5 тысячи рублей.
