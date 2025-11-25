Возрастное ограничение 18+
Школьным охранникам в Екатеринбурге пообещали поднять зарплату на 30%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге школьным охранникам собираются поднять зарплаты. «Ъ-Урал» со ссылкой на мэрию сообщает, что в 2026 году они вырастут на 30% и в среднем составят 183 рубля в час.
Увеличить расходы на школьную охрану пообещали ещё в октябре. До этого депутаты упрекнули администрацию за экономию на охране школ и детских садов. Они отметили, что на охрану предусмотрено 114-132 рублей в час, тогда как в других муниципалитетах Свердловской области эта сумма достигает 300 рублей.
Напомним, что в 2024 году охранникам платили 97 рублей в час.
Увеличить расходы на школьную охрану пообещали ещё в октябре. До этого депутаты упрекнули администрацию за экономию на охране школ и детских садов. Они отметили, что на охрану предусмотрено 114-132 рублей в час, тогда как в других муниципалитетах Свердловской области эта сумма достигает 300 рублей.
Напомним, что в 2024 году охранникам платили 97 рублей в час.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
С первого декабря в Екатеринбурге подорожает отопление
01 декабря 2025
01 декабря 2025
В Екатеринбурге задержали курьершу мошенников в момент хищения у пенсионерки 900 тысяч рублей
28 ноября 2025
28 ноября 2025