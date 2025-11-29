Возрастное ограничение 18+
Трёх сотрудников «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом поместили в СИЗО
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Ленинский районный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Алексея Пестерева, Елены Давыдовой и Кирилла Чеботарёва – они работали в «рехабе» для трудных подростков под Екатеринбургом.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов области, всех троих отправили в СИЗО до 26 января 2026 года по обвинению в незаконном лишении свободы заведомо несовершеннолетнего (пункты «а» и «д» части 2 статьи 127 УК), причём Пестереву и Давыдовой вменяют лишение свободы двух и более лиц (также пункт «ж»).
В пресс-службе Ленинского суда Екатеринбурга сообщили, что Пестерева и Давыдов являются подчинёнными «Общественно-полезного фонда оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации "Галактика"». Судя по данным из ЕГРЮЛ, это организация Анны Хоботовой, зарегистрированная в Ростове-на-Дону.
Подробнее о центре для подростков с зависимостями в посёлке Исеть под Екатеринбургом Вечерние ведомости писали здесь.
