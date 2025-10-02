Возрастное ограничение 18+

На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты

16.24 Пятница, 10 октября 2025
Фото предоставлено Авито
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Российский рынок труда испытывает кадровый голод из-за нехватки представителей рабочих профессий. За сентябрь востребованность в таких специалистах выросла на 12%. Такую статистику привёл на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

По его данным, за месяц особенно заметно вырос спрос на сборщиков урожая и операторов пунктов выдачи заказов – по 129%, а также доярок – 122%. Взаимный интерес к рабочим профессиям отмечается и со стороны соискателей, особенно среди молодых. За лето 2025 года число резюме от соискателей 18–24 лет увеличилось по России на 42%. Чаще всего молодые специалисты откликались на вакансии монтажников, фасовщиков и операторов колл-центра.

Рассказывая о ключевых трендах на российском рынке труда, Губанов обратил внимание на приоритеты соискателей: уровень зарплаты остаётся важным фактором для 53%, гибкий график работы – для 40%, баланс между работой и личной жизнью – для 35%, комфортные условия труда – для 31%. В ответ на запросы работодатели смягчают требования к возрасту и опыту кандидатов и перестают ограничиваться стандартными соцпакетами.

«Популярность набирают так называемые "кафетерии льгот" – гибкий подход к формированию соцпакета сотрудников, при котором специалисты сами выбирают наиболее важные для них бонусы»,

– отметил эксперт.


Только за первый квартал 2025 года количество вакансий с бесплатной парковкой выросло вдвое, с оплатой бензина – на 71%, с ДМС – на 67%. Популярностью пользуются: компенсация спортзала (+225%), бесплатные фрукты в офисе (+117%), корпоративные скидки (+46%), подарки детям сотрудников (+43%), компенсация мобильной связи (+25%), скидки на массаж (+19%).

Ещё одним трендом на российском рынке труда стало развитие партнёрских программ сервисов по поиску работы с крупными компаниями и образовательными центрами для популяризации рабочих профессий. Среди них совместный проект «Авито Работы» с РЖД по привлечению кадров на производственные специальности и программа «PRO Формат» с учебным центром Магнитогорского металлургического комбината, включающая элементы промышленного туризма. Также команда Авито поддержала конкурс «Лучший по профессии», который проходит в рамках национального проекта «Кадры».

«Популяризация рабочих профессий – это важный шаг на пути к решению дефицита кадров. Люди труда были и остаются фундаментом общества, и именно поэтому для нас было важно поддержать конкурс "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт" для переобучившихся специалистов»,

– сказал Роман Губанов.


Он отметил, что за первое полугодие число вакансий с обучением выросло на 36% за год, а откликов на них стало больше на 51%.

По словам заместителя руководителя Роструда Яна Талбацкого, в этом году более 100 тысяч человек получат новую профессию за счёт федеральных средств через центры занятости в рамках национального проекта «Кадры».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Жители Свердловской области в 2025 году заказали на Авито более 1,9 млн товаров с доставкой
02 октября 2025
В Екатеринбурге в семь раз вырос спрос на китайские ноутбуки
08 октября 2025
Девелоперы пожаловались на нехватку рабочих рук
07 октября 2025
Из-за новых требований закона «О связи» колл-центры поднимают цены на свои услуги
01 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Дело свердловского экс-министра ЖКХ Смирнова передано в суд

Вместе с ним под суд пойдут и два его бывших заместителя
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
18:46 В Белинке расскажут о мифах и реальности творчества Неизвестного
18:18 Только четыре из 11 свердловских пожаров четверга пришлись на жилой сектор
17:23 В выходные в Свердловской области ожидаются дождь и снег
17:22 Открытка из Дании и 200 посланий от уральских школьников: как Верхотурье отметило Всемирный День почты
17:17 В торговых центрах Свердловской области заработали выездные пункты вакцинации
17:00 Активы бизнесменов Боброва и Бикова национализировали
16:54 Фонд «Дети России» передал детскому онкоцентру Екатеринбурга оборудование на 2 млн рублей
14:47 В Екатеринбурге вынесли приговор члену ОПГ экс-милиционера Соболя
14:01 Екатеринбуржцам обещают открыть школу возле парка Маяковского на год раньше
13:56 Росреестр разъясняет, как бывшим супругам оформить право собственности на квартиру в новостройке
13:44 Суд оставил экс-лидера азербайджанской диаспоры Шыхлински под стражей
12:48 Первоуральца оправдали по делу о доведении до самоубийства супруги
12:26 В Краснотурьинске водитель мусоровоза случайно переехал старушку
11:40 Открыть дорогу по новому мосту в Октябрьском районе Екатеринбурга хотят в октябре
11:23 Жителя Нижней Туры обвинили в попытке сжечь четырёх человек
10:46 В Екатеринбурге с 1 ноября повышается стоимость проезда до 42 рублей
10:15 В Тугулыме многодетная семья получила участок без инфраструктуры
09:45 В Екатеринбурге на Объездной дороге в смертельном ДТП столкнулись Peugeot и Lada
09:16 СМИ: В Екатеринбурге школьник ударил беременную учительницу
21:40 В Доме кино отметят 30-летие «Мусульманина»
21:08 В Реже преступная троица оказалась под судом за недоукраденные «Жигули»
20:46 Ущерб оставшейся без дома серовчанке частично компенсирует МЧС
20:33 Екатеринбург догоняет Петербург по темпам жилищного строительства
20:09 На «Юмор в языке и речи» приглашает Белинка
19:56 Из 18 свердловских пожаров среды один оказался смертельным
Все новости
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK