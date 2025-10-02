На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты





– отметил эксперт. «Популярность набирают так называемые "кафетерии льгот" – гибкий подход к формированию соцпакета сотрудников, при котором специалисты сами выбирают наиболее важные для них бонусы»,





– сказал Роман Губанов. «Популяризация рабочих профессий – это важный шаг на пути к решению дефицита кадров. Люди труда были и остаются фундаментом общества, и именно поэтому для нас было важно поддержать конкурс "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт" для переобучившихся специалистов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Российский рынок труда испытывает кадровый голод из-за нехватки представителей рабочих профессий. За сентябрь востребованность в таких специалистах выросла на 12%. Такую статистику привёл на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.По его данным, за месяц особенно заметно вырос спрос на сборщиков урожая и операторов пунктов выдачи заказов – по 129%, а также доярок – 122%. Взаимный интерес к рабочим профессиям отмечается и со стороны соискателей, особенно среди молодых. За лето 2025 года число резюме от соискателей 18–24 лет увеличилось по России на 42%. Чаще всего молодые специалисты откликались на вакансии монтажников, фасовщиков и операторов колл-центра.Рассказывая о ключевых трендах на российском рынке труда, Губанов обратил внимание на приоритеты соискателей: уровень зарплаты остаётся важным фактором для 53%, гибкий график работы – для 40%, баланс между работой и личной жизнью – для 35%, комфортные условия труда – для 31%. В ответ на запросы работодатели смягчают требования к возрасту и опыту кандидатов и перестают ограничиваться стандартными соцпакетами.Только за первый квартал 2025 года количество вакансий с бесплатной парковкой выросло вдвое, с оплатой бензина – на 71%, с ДМС – на 67%. Популярностью пользуются: компенсация спортзала (+225%), бесплатные фрукты в офисе (+117%), корпоративные скидки (+46%), подарки детям сотрудников (+43%), компенсация мобильной связи (+25%), скидки на массаж (+19%).Ещё одним трендом на российском рынке труда стало развитие партнёрских программ сервисов по поиску работы с крупными компаниями и образовательными центрами для популяризации рабочих профессий. Среди них совместный проект «Авито Работы» с РЖД по привлечению кадров на производственные специальности и программа «PRO Формат» с учебным центром Магнитогорского металлургического комбината, включающая элементы промышленного туризма. Также команда Авито поддержала конкурс «Лучший по профессии», который проходит в рамках национального проекта «Кадры».Он отметил, что за первое полугодие число вакансий с обучением выросло на 36% за год, а откликов на них стало больше на 51%.По словам заместителя руководителя Роструда Яна Талбацкого, в этом году более 100 тысяч человек получат новую профессию за счёт федеральных средств через центры занятости в рамках национального проекта «Кадры».