Готовым работать в свердловских селах специалистам выделят по 200-300 тысяч рублей
Фото: телеграм-канал Дениса Паслера
Правительство Свердловской области утвердило пакет решений для развития региона. Особое внимание при составлении бюджета уделили поддержке молодых сельских специалистов.
Как сообщил в своём телеграм-канале губернатор Денис Паслер, на выплаты «подъёмных» начинающим агрономам и механизаторам в этом голу выделили вдвое больше средств, чем в прошлом. Общий объём финансирования этой программы, таким образом, достиг 5,4 миллионов рублей. Из этих средств будет выделяться по 200-300 тысяч рублей молодым кадрам, готовым работать в селах.
Параллельно стартовала важная программа развития атомных городов. Лесной, Новоуральск и Заречный получат по 200 миллионов рублей в рамках сотрудничества с «Росатомом». Эти инвестиции пойдут на благоустройство, спортивную инфраструктуру и ремонт коммунальных объектов.
Такие цифры бюджетных расходов были озвучены на прошедшем заседании областного правительства, где, помимо этого, обсудили изменения, которые вводятся в систему образования. Так, в штаты школ вводятся новые должности. Среди них — ассистент для помощи инвалидам и инженер по безопасности движения. Для поддержки детей с нарушениями слуха и зрения появятся переводчики-дактилологи и тифлосурдопереводчики. Эти шаги нацелены на создание современных и комфортных условий для обучения каждого ребёнка.
