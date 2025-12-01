Возрастное ограничение 18+

Свердловская область заняла пятое место в рейтинге по инновационной активности

13.04 Четверг, 4 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область заняла пятое место в рейтинге по инновационной активности среди российских регионов и первое в Уральском федеральном округе по итогам 2024 года.

Как рассказали Вечерним ведомостям в Роспатенте, в прошлом году количество заявок на изобретения из Свердловской области выросло на 10% и достигло 715, что позволило региона третий год подряд сохранять первое место на Урале и пятое в общероссийском рейтинге.

На первом месте Москва – 6014 заявок, на втором Санкт-Петербург – 1858, на третьем Московская область – 1229, на четвёртом Татарстан – 916, на шестом, после Свердловской области, Краснодарский край – 646.

В рейтинге УрФО на втором месте Челябинская область – 236 заявок, на третьем Тюменская область – 143, на четвёртом ХМАО – 74, на пятом ЯНАО – 68, на шестом Курганская область – 49.

При этом среди округов Уральский федеральный округ на шестом месте (всего 1285 заявок, из которых 55,64% – доля заявок от Свердловской области). Первую строчку занял Центральный округ (9688), на второй – Приволжский (3640), на третьей – Северо-Западный (2418), на четвёртой – Сибирский (1914), на пятой – Южный (1499), на седьмом – Северо-Кавказский (492), на восьмом – Дальневосточный (456).

Известно, что самыми активными заявителями из Свердловской области были учёные и инженеры, работающие в коммерческих структурах, – от них пришло почти 33% заявок. Вузы подали 31% заявок.

За последние три года крупнейшими заявителями стали Уральский федеральный университет – 410 заявок, «Уралвагонзавод» – 196 заявок и «Уральское конструкторское бюро вагоностроения» – 130 заявок.

«Основные направления разработок включали медицинские технологии – 78 заявок, материалы и металлургию – 65 заявок, технологии измерений – 54 заявки»,

– рассказали в Роспатенте.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
