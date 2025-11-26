В Екатеринбурге гендиректора «Гортранса» отправят под суд по делу о взятке

Александр Федоров © Вечерние ведомости

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. В ведомстве заявляют, что он получил взятку в крупном размере – обвинение предъявлено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.По версии следствия, летом 2024 года «Гортранс» заключил трехлетний контракт на техническое обслуживание транспорта с коммерческой фирмой. Подрядчик выполнял работы в полном объёме, однако с августа 2024 года по январь 2025-го предприятие не перечисляло оплату. Задолженность перед организацией превысила 17 млн рублей.В январе 2025 года, указано в сообщении прокуратуры, Нугаев встретился с руководителем контрагента и предложил частично погасить долг при условии личного вознаграждения. Сумма, как заявлено в материалах, составила 160 тысяч рублей. После перечисления около 3,6 млн рублей в счёт долга директор фирмы передал Нугаеву требуемые деньги.Обвиняемый вину не признаёт. Уголовное дело передадут в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по предъявленной статье – до 12 лет лишения свободы.В отношении руководителя коммерческой организации уголовное дело прекращено: в прокуратуре отмечают, что он раскаялся и способствовал расследованию.