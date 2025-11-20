СК проверяет условия, в которых дети добираются до школы в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении прав несовершеннолетних, сообщили в СК России.По информации из соцсетей, в поселке Палкинский Торфяник дети вынуждены ежедневно добираться до школы на общественном транспорте на значительное расстояние. Автобусы ходят с регулярными задержками, а обращения граждан с просьбой создать школьный маршрут результатов не дали.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.