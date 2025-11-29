Возрастное ограничение 18+
Работодатели из Екатеринбурга готовы брать пенсионеров на подработку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На фоне кадрового дефицита работодатели из Екатеринбурга стали присматриваться не только к студентам, но и к пенсионерам, сообщает команда «Авито Работы». Корреспондент Вечерних ведомостей изучил варианты подработок для пожилых людей.
Открывает подборку вакансия кассира-консультанта. В обязанности входят обслуживание покупателей, работа с кассовым аппаратом и кассами самообслуживания. Стандартный график — 5/2 со «скользящими» выходными, смены по 6-10 часов. Заработок складывается из часовой ставки, компенсации питания и ежемесячных премий. Оборудование, обучение и корпоративные льготы предоставляет работодатель. Предлагаемая оплата — 56 085 рублей в месяц.
Также на «Авито Работе» есть подработка дежурным по зданию. Работа предполагает обход объекта, контроль видеонаблюдения и фиксирование ситуации в помещении. График — сутки через трое. Вариант может подойти тем, кто ищет частичную занятость, не требующую высокой физической нагрузки. Оплата — 1 800 рублей за смену
Ещё одно предложение, не требующее значительных физических усилий, — онлайн-репетитор для учеников начальных и средних классов. Онлайн-школа предоставляет платформу, учеников и обучающие материалы. Предметы можно выбрать разные. Выплаты регулярные, формат гибкий, обучение проходит удалённо. Оплата — 50 000–80 000 рублей в месяц.
Завершает подборку вакансия горничной в апарт-отеле. Она подойдёт тем, кто готов к активной работе. В обязанности входит уборка номеров в сменном графике по 11–12 часов. Работодатель предоставляет инвентарь, химию и униформу. Выплаты еженедельные — 3 410 рублей в смену.
