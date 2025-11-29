Возрастное ограничение 18+

Работодатели из Екатеринбурга готовы брать пенсионеров на подработку

17.42 Четверг, 4 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На фоне кадрового дефицита работодатели из Екатеринбурга стали присматриваться не только к студентам, но и к пенсионерам, сообщает команда «Авито Работы». Корреспондент Вечерних ведомостей изучил варианты подработок для пожилых людей.

Открывает подборку вакансия кассира-консультанта. В обязанности входят обслуживание покупателей, работа с кассовым аппаратом и кассами самообслуживания. Стандартный график — 5/2 со «скользящими» выходными, смены по 6-10 часов. Заработок складывается из часовой ставки, компенсации питания и ежемесячных премий. Оборудование, обучение и корпоративные льготы предоставляет работодатель. Предлагаемая оплата — 56 085 рублей в месяц.

Также на «Авито Работе» есть подработка дежурным по зданию. Работа предполагает обход объекта, контроль видеонаблюдения и фиксирование ситуации в помещении. График — сутки через трое. Вариант может подойти тем, кто ищет частичную занятость, не требующую высокой физической нагрузки. Оплата — 1 800 рублей за смену

Ещё одно предложение, не требующее значительных физических усилий, — онлайн-репетитор для учеников начальных и средних классов. Онлайн-школа предоставляет платформу, учеников и обучающие материалы. Предметы можно выбрать разные. Выплаты регулярные, формат гибкий, обучение проходит удалённо. Оплата — 50 000–80 000 рублей в месяц.

Завершает подборку вакансия горничной в апарт-отеле. Она подойдёт тем, кто готов к активной работе. В обязанности входит уборка номеров в сменном графике по 11–12 часов. Работодатель предоставляет инвентарь, химию и униформу. Выплаты еженедельные — 3 410 рублей в смену.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области нефтегаз остаётся лидером по уровню зарплат в топливно-энергетическом комплексе
29 ноября 2025
Всероссийский конкурс в Москве определил лучшего HR-специалиста транспорта
25 ноября 2025
Зарплаты в сельском хозяйстве выросли на фоне роста спроса на кадры
28 ноября 2025
В страховании и недвижимости увеличиваются зарплаты и количество вакансий
25 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:04 VI Межрегиональный турнир по самбо имени Анатолия Муранова прошёл в Екатеринбурге
17:42 Работодатели из Екатеринбурга готовы брать пенсионеров на подработку
16:41 Мэрия Екатеринбурга сообщила о завершении строительства коллектора реки Ольховка
16:18 Трёх сотрудников «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом поместили в СИЗО
15:52 В полиции прокомментировали расправу над школьницей из Первоуральска
15:17 В Сухоложском районе задержали подростка на «ВАЗе» с номерами с маркетплейса
14:43 В Екатеринбурге двух подростков обвинили в покушение на убийство школьницы
13:59 Продавшего жителю Режа неисправный трактор предпринимателя обязали заменить технику
13:04 Свердловская область заняла пятое место в рейтинге по инновационной активности
12:23 Школьным охранникам в Екатеринбурге пообещали поднять зарплату на 30%
11:46 В Первоуральске двое мужчин устроили расправу над школьницей
11:25 В Екатеринбурге экс-инспектора ФНС осудили за взяточничество
10:30 Огурцы вновь подорожали в Свердловской области
10:06 Лидеру азербайджанской общины Екатеринбурга избрали меру пресечения
09:38 В Екатеринбурге на Чусовском тракте насмерть сбили пенсионерку
09:25 В Сысертском районе пропала 15-летняя девочка в серой куртке
21:16 К юбилею Свердловской детской филармонии планирует реставрацию одного из её зданий
20:49 Российский авторынок демонстрирует рост спроса на фоне снижения цен
20:40 Кошке с оторванной лапой отказали в помощи в одной из екатеринбургских ветклиник
19:55 В Артёмовске осужден бросивший в лесу избитого им человека местный житель
19:41 В кресло начальника Уральского таможенного управления сел исполняющий обязанности
19:27 Приговор по делу о масштабной незаконной рубке леса вынесли в Екатеринбурге
17:53 Жительницу Красноуфимска отправили в колонию за спаивание школьниц
17:38 В Екатеринбурге пройдет «Неделя (не)видимой инвалидности»
17:23 Екатеринбургская дума изменила порядок выбора мэра
16:35 Водителя, насмерть сбившего школьницу в Новоуткинске, заключили под стражу
Все новости Свердловской области
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
Все новости России и мира
18:04 VI Межрегиональный турнир по самбо имени Анатолия Муранова прошёл в Екатеринбурге
17:42 Работодатели из Екатеринбурга готовы брать пенсионеров на подработку
16:41 Мэрия Екатеринбурга сообщила о завершении строительства коллектора реки Ольховка
16:18 Трёх сотрудников «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом поместили в СИЗО
15:52 В полиции прокомментировали расправу над школьницей из Первоуральска
15:17 В Сухоложском районе задержали подростка на «ВАЗе» с номерами с маркетплейса
14:43 В Екатеринбурге двух подростков обвинили в покушение на убийство школьницы
13:59 Продавшего жителю Режа неисправный трактор предпринимателя обязали заменить технику
13:04 Свердловская область заняла пятое место в рейтинге по инновационной активности
12:23 Школьным охранникам в Екатеринбурге пообещали поднять зарплату на 30%
11:46 В Первоуральске двое мужчин устроили расправу над школьницей
11:25 В Екатеринбурге экс-инспектора ФНС осудили за взяточничество
10:30 Огурцы вновь подорожали в Свердловской области
10:06 Лидеру азербайджанской общины Екатеринбурга избрали меру пресечения
09:38 В Екатеринбурге на Чусовском тракте насмерть сбили пенсионерку
09:25 В Сысертском районе пропала 15-летняя девочка в серой куртке
21:16 К юбилею Свердловской детской филармонии планирует реставрацию одного из её зданий
20:49 Российский авторынок демонстрирует рост спроса на фоне снижения цен
20:40 Кошке с оторванной лапой отказали в помощи в одной из екатеринбургских ветклиник
19:55 В Артёмовске осужден бросивший в лесу избитого им человека местный житель
19:41 В кресло начальника Уральского таможенного управления сел исполняющий обязанности
19:27 Приговор по делу о масштабной незаконной рубке леса вынесли в Екатеринбурге
17:53 Жительницу Красноуфимска отправили в колонию за спаивание школьниц
17:38 В Екатеринбурге пройдет «Неделя (не)видимой инвалидности»
17:23 Екатеринбургская дума изменила порядок выбора мэра
16:35 Водителя, насмерть сбившего школьницу в Новоуткинске, заключили под стражу
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK