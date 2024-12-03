На телеканале «Россия 1» вышло интервью с осуждённой екатеринбурженкой, приговорённой к 12 годам за госизмену

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сегодня, 8 декабря, в программе «Вести. Местное время» на телеканале «Россия 1» показали интервью с Ксенией Карелиной, гражданкой России и США. В феврале прошлого года её задержали в Екатеринбурге, а в августе она была приговорена к 12 годам колонии по обвинению в государственной измене.В интервью Ксения рассказала, что спокойно приняла приговор. Её удивило, что срок составил 12 лет, хотя прокуратура запрашивала 15. По её словам, информацию о вторжении в Украину она получала из окружения. Она также рассказала, что в митингах в США участвовала вместе подругой, которая делала для них плакаты.Карелина отметила, что не изучала деятельность фонда, которому переводила деньги, и хотела оказать гуманитарную помощь Украине. На вопрос о телефонном разговоре, где она говорила, что её деньги могут быть использованы на оружие, девушка ответила, что именно это заставило её прекратить переводы.Она отказалась обсуждать некую схему переводов через её карту, объяснив, что чувствует себя так, будто кого-то выдаёт. Карелина лишь подтвердила, что деньги ей перечисляли как знакомые, так и незнакомые люди.На вопрос о том, перевела бы она деньги снова, Ксения ответила: «Я бы убедилась, что это какие-то гуманитарные нужды. Я бы более ответственно подошла. Я жалею, что это пошло на какие-то военные нужды».Недавно адвокат Карелиной Михаил Мушаилов сообщил, что её могут освободить и передать США в рамках обмена, который, предположительно, состоится в феврале 2025 года. Сама Ксения надеяться на это, хотя и признала, что не понимает, чем может быть полезна США, поскольку не является политиком или активным деятелем.