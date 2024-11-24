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СК: в Подмосковье директор магазина задушил укравшего алкоголь покупателя
Фото: Вечерние ведомости
В Подмосковье директора продуктового магазина подозревают в убийстве покупателя, укравшего алкоголь.
«Предварительно установлено, что 30 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил потерпевшего, а затем задушил», — сообщает СК по региону.
По версии следствия, мотив преступления — кража алкогольной продукции покупателем.
Подозреваемый в убийстве 32-летний директор магазина задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
«Предварительно установлено, что 30 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в подсобном помещении продуктового магазина, расположенного в Раменском городском округе, избил потерпевшего, а затем задушил», — сообщает СК по региону.
По версии следствия, мотив преступления — кража алкогольной продукции покупателем.
Подозреваемый в убийстве 32-летний директор магазина задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
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