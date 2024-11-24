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Спасавшего людей во время пожара в екатеринбургской поликлинике таксиста выдворили в Киргизию
Фото: кадр из видеопрограммы киргизского телевидения
Султан Абдумаликов, уже будучи в своей родной Ошской области Кыргызстана, рассказал о выдворении местным СМИ.
Султан Абдумаликов, по его словам, приезжал на подработку в Россию с 2011 года, последние два года работал в «Яндекс. Такси».
На момент злополучного пожара Абдумаликов собирал документы для продления трудового договора, истекшего в сентябре — оставалось только дождаться справку об отсутствии судимости, которая была заказана в МВД, но ещё не была изготовлена. Остальные документы для законного нахождения в России — регистрация по месту жительства, миграционная карта и ИНН — у него были, рассказывает таксист.
Полицейские, по словам Султана, на словах с уважением относились к его самоотверженному поступку, но оправдывались, что «завтра лишатся работы, если не выдворят его».
Во время суда судья даже не стала выслушивать его, рассказал Абдумаликов — мигранта признали виновным из-за того, что он две недели находился в России без действующего трудового договора, и назначили наказание в виде штрафа 2 тысячи рублей с выдворением.
По словам Абдумаликова, в России осталась принадлежащая ему машина, а в Кыргызстане он не может найти работу, чтобы прокормить четверых детей. Более того, у себя на родине Абдумаликов попал в «чёрный список» — как нарушивший законодательство в чужой стране.
«Меня печалит, как вышло со мной: я помогал россиянам, а они взяли и просто выдворили меня»,
— сказал таксист, ставший случайным свидетелем пожара и бросившийся спасать людей.
Султан Абдумаликов, по его словам, приезжал на подработку в Россию с 2011 года, последние два года работал в «Яндекс. Такси».
На момент злополучного пожара Абдумаликов собирал документы для продления трудового договора, истекшего в сентябре — оставалось только дождаться справку об отсутствии судимости, которая была заказана в МВД, но ещё не была изготовлена. Остальные документы для законного нахождения в России — регистрация по месту жительства, миграционная карта и ИНН — у него были, рассказывает таксист.
Полицейские, по словам Султана, на словах с уважением относились к его самоотверженному поступку, но оправдывались, что «завтра лишатся работы, если не выдворят его».
Во время суда судья даже не стала выслушивать его, рассказал Абдумаликов — мигранта признали виновным из-за того, что он две недели находился в России без действующего трудового договора, и назначили наказание в виде штрафа 2 тысячи рублей с выдворением.
По словам Абдумаликова, в России осталась принадлежащая ему машина, а в Кыргызстане он не может найти работу, чтобы прокормить четверых детей. Более того, у себя на родине Абдумаликов попал в «чёрный список» — как нарушивший законодательство в чужой стране.
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