Количество нарушений ПДД в Свердловской области не снижается

непристёгнутый ремень безопасности – 2657 случаев,

незаконная тонировка стёкол – 1372 случая,

нарушения правил пешеходами – 1245 случаев,

управление без прав – 278 водителей,

перевозка детей без автокресел – 207 случаев,

непредоставление преимущества пешеходам – 190 случаев,

вождение в состоянии опьянения – 170 случаев, из них 24 — повторно,

выезд на встречную полосу – 170 нарушений.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция Свердловской области предоставила данные по нарушениям правил дорожного движения. Согласно сводкам, прошедшая неделя не была спокойней других.В период со 2 по 8 декабря автоинспекторы пресекли 10 316 нарушений ПДД на дорогах Свердловской области. По количеству нарушения распределились следующим образом:По данным автоматической фиксации вынесено более 100 тысяч постановлений. Кроме того, на дорогах области за неделю было зарегистрировано 627 ДТП, в 41 из них пострадали люди, включая 4 детей. Основной причиной аварий стало несоответствие скорости условиям движения (318 случаев).