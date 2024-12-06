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Выставка рисунка с «киношным» названием посвящена профессору УрГАХУ
Фото: УрГАХУ / t.me/usaaa_ru
В Уральском государственном архитектурно-художественном университете открылась выставка под названием «Контракт рисовальщика». Она посвящена 35-летию преподавательской деятельности профессора вуза Алексея Лопато.
Основу выставки «Контракт рисовальщика» составили студенческие работы разных лет и произведения самого Лопато, созданные во время его обучения в университете. Этой экспозицией в УрГАХУ не только хотят выказать уважение мастеру, но позволить зрителям выставки проследить, как на протяжении многих лет развивался рисунок в университете. Особое внимание привлекает разнообразие представленных техник и тем. Отдельные экспонаты возвращают к стилю 1980-х годов, когда Лопато делал свои первые шаги в искусстве. Благодаря этому выставка превращается в своеобразное путешествие по истории кафедры рисунка УрГАХУ.
Алексей Лопато, закончивший вуз, когда тот ещё был Свердловским архитектурным институтом, сам преподавать начал в конце 80-х годов, причём, не только в стенах родной альма матер. На протяжении нескольких лет он учил и воспитанников Детской художественной школы №1. В 2005 году стал заведующим кафедрой рисунка в УралГАХА. Выставка, на которой подробней можно узнать об этапах его преподавательской деятельности, будет работать до 13 декабря.
К слову, название выставки позаимствовано у известного английского кинорежиссёра Питера Гринуэя. В его фильме «Контракт рисовальщика» рассказывалось о рисовальщике, которому дают задание за 12 дней изобразить дюжину архитектурных объектов.
Основу выставки «Контракт рисовальщика» составили студенческие работы разных лет и произведения самого Лопато, созданные во время его обучения в университете. Этой экспозицией в УрГАХУ не только хотят выказать уважение мастеру, но позволить зрителям выставки проследить, как на протяжении многих лет развивался рисунок в университете. Особое внимание привлекает разнообразие представленных техник и тем. Отдельные экспонаты возвращают к стилю 1980-х годов, когда Лопато делал свои первые шаги в искусстве. Благодаря этому выставка превращается в своеобразное путешествие по истории кафедры рисунка УрГАХУ.
Алексей Лопато, закончивший вуз, когда тот ещё был Свердловским архитектурным институтом, сам преподавать начал в конце 80-х годов, причём, не только в стенах родной альма матер. На протяжении нескольких лет он учил и воспитанников Детской художественной школы №1. В 2005 году стал заведующим кафедрой рисунка в УралГАХА. Выставка, на которой подробней можно узнать об этапах его преподавательской деятельности, будет работать до 13 декабря.
К слову, название выставки позаимствовано у известного английского кинорежиссёра Питера Гринуэя. В его фильме «Контракт рисовальщика» рассказывалось о рисовальщике, которому дают задание за 12 дней изобразить дюжину архитектурных объектов.
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