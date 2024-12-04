Минпромторг РФ: кассы заблокировали почти 30 млн литров молочной продукции за полгода

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Минпромторге рассказали о работе так называемого разрешительного режима на кассах.Напомним, эта система, которая затрагивает некоторые группы товаров (молочная продукция, вода, табак, БАДы и др.), поэтапно внедряется с 1 апреля 2024 года. Код маркировки товара автоматически проверяется на кассе через систему «Честный знак», в результате продажа будет разрешена или запрещена.«Благодаря такому контролю за шесть месяцев кассы страны заблокировали не менее 22,9 млн литров просроченной молочной продукции и почти 67 млн литров воды с признаками контрафакта», — сообщила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева на XII международном форуме «Антиконтрафакт» в Астане.По словам спикера, правительство уже приняло решение расширить в ближайшие три года перечень товаров для разрешительного режима.«В 2025 году он распространится еще на 5 категорий. Это ветпрепараты, велосипеды, красная и черная икра и безалкогольное пиво, технические средства реабилитации», — отметила замминистра.