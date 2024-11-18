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Губернатор прокомментировал наезд на группу пешеходов в Челябинске

16.00 Понедельник, 25 ноября 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Губернатор Текслер прокомментировал наезд на группу пешеходов в Челябинске.

Он назвал ДТП вопиющим. «Вопиющее происшествие на северо-западе Челябинска. Машина въехала в группу пешеходов на перекрестке. Водитель даже не пытался тормозить, скрылся с места аварии. Его уже задержали, по предварительной информации виновник аварии пьян», — написал Текслер в телеграм-канале.

Он добавил, что среди пострадавших — одиннадцатимесячный малыш. Всего пострадали пять человек.

«Все госпитализированы. Предварительно, один из пострадавших взрослых находится в тяжелом состоянии», — пишет губернатор.

Он взял ситуацию на личный контроль.

«Убежден, что "автолюбитель" получит самую жесткую правовую оценку своих неадекватных действий и будет наказан по всей строгости закона», — добавил Текслер.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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