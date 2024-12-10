Куйвашев пообещал взять под контроль ситуацию с нехваткой медперсонала в Богдановиче





– сказал глава региона. «Я спрошу у коллег из Минздрава какая там ситуация, и возьму эту ситуацию под контроль»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время своей прямой линии пообещал взять под контроль ситуацию с дефицитом медперсонала в Богдановиче.Так, во время прямой линии жители Богдановича сообщили, что в одном из филиалов Центральной районной больницы в северной части города больше года нет процедурной медсестры. Из-за этого семьям с маленькими детьми приходится ходить в другую часть города, чтобы сдать анализы. Та же ситуация наблюдается и во взрослой поликлинике. Люди вынуждены преодолевать немаленькое расстояние, чтобы просто сдать кровь. Тяжелее всего это даётся пожилым людям.Также, по его словам, до конца года в рамках программ «земский фельдшер», «земский доктор» финансовую помощь окажут более 150 медицинским работникам, которые едут работать в малые города, на общую сумму почти 160 миллионов рублей.