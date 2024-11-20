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Продавцы авто на Авито смогут подтверждать собственность на машину через Госуслуги

17.31 Четверг, 28 ноября 2024
Фото: Вечерние ведомости
На Авито Авто в тестовом режиме режиму запустили верификацию через Госуслуги. Объявления продавцов, которые пройдут такую проверку, будут отмечать цифровыми значками «Собственник» или «Документы проверены».

«Мы видим, что открытость для наших пользователей – важный показатель при выборе контрагента. Инструменты верификации позволяют убедиться, что на другой стороне сделки находится реальный человек, и он обладает правом распоряжаться данным авто»,

– рассказала Вечерним ведомостям директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.


По данным платформы, более 90% пользователей отдают предпочтения продавцам, в профиле которых есть отметки о пройдённых проверках. Согласно результатам проведённого опроса, 67% больше всего доверяют проверке через Госуслуги.

Теперь такая проверка в тестовом режиме заработала на Авито в категории «Авто». На данный момент она будет доступна лишь некоторым пользователям. Остальные, пока эту функцию не введут окончательно, как и ранее, смогут подтвердить собственность авто через водительское удостоверение и СТС.

Сама проверка занимает порядка 10 минут. Подчеркивается, что подтвердить владение автомобилем получится только если транспорт находится в собственность более 90 дней.

У тех, кто использует площадку для ведения бизнеса, будет появляться значок «Документы проверены». Вместе с ним будет открываться более широкий функционал для редактирования профиля. Например, будут появляться дополнительные блоки для фото, описания компании и товаров.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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