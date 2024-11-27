Аля Трынова © Вечерние ведомости

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Некомплект судей в России составляет почти 20%. Об этом заявили в судебном департаменте при Верховном суде РФ.«Во всех судах на сегодняшний день 6491 вакансия. Это 19,8% от общего количества судей», — сказал гендиректор судебного департамента Владислав Иванов на заседании Совета судей РФ во вторник (цитата по «Интерфаксу»).По данным департамента, в этом году некомплект судей увеличился:на 29% в арбитражных судах,на 18% в судах общей юрисдикции,на 13% среди мировых судей.По мнению Иванова, основные причины — низкая зарплата «в сочетании с высокими квалификационными требованиями и высокой ответственностью».Также он отметил тенденцию досрочного ухода судей в отставку.