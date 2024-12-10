Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге вновь проходит пикет против строительства мусорного полигона на юге Сысертского района
Фото: читатель Вечерних ведомостей
В Свердловской области не прекращаются протесты против строительства мусороперерабатывающего комплекса с полигоном на землях сельскохозяйственного назначениях на юге Сысертского района. Ещё один пикет против этой стройки проходит сегодня у резиденции губернатора.
Сегодня в одиночный пикет вышла жительница села Никольское. В руках она держит плакат с надписью «Губернатор, мы требуем диалога с Сысертью».
«Мы будем стоять до конца», – пообещала протестующая против мусорного полигона.
Вчера пикет также проходил возле резиденции губернатора Свердловской области.
Сегодня в одиночный пикет вышла жительница села Никольское. В руках она держит плакат с надписью «Губернатор, мы требуем диалога с Сысертью».
«Мы будем стоять до конца», – пообещала протестующая против мусорного полигона.
Вчера пикет также проходил возле резиденции губернатора Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ещё один пикет против мусорного полигона на юге Сысертского района прошёл в Екатеринбурге
04 декабря 2024
04 декабря 2024
Напротив здания свердловского правительства проходит пикет против строительства мусорного полигона в Сысертском районе
06 декабря 2024
06 декабря 2024