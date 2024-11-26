Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста

Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Белграде студенты перекрыли улицу перед зданием ректората и философского факультета.Студенческие протесты проходят в связи с гибелью 15 человек при обрушении на вокзале в городе Нови-Сад, пишет РИА Новости.По данным агентства, студенты перекрыли движение в центре Белграда. Организаторы прочитали имена погибших и призвали почтить их 15 минутами молчания.Ранее стало известно, что протесты начали студенты нескольких факультетов госуниверситета в Белграде и Нови-Саде. Они объявили «блокаду факультетов». По информации в СМИ, к протестам присоединились учащиеся гимназий.Как сообщается, протестующие требуют, в том числе, обнародовать договоры по реконструкции железнодорожного вокзала. Ранее на протесты вышли тысячи жителей Нови-Сада. Они потребовали ареста тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, раскрыть детали контракта «с китайскими компаниями», писали СМИ.Напомним, обрушение части вокзала в сербском городе Нови-Сад произошло 1 ноября.