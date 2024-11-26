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Студенты в Белграде перекрыли улицу в знак протеста
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Белграде студенты перекрыли улицу перед зданием ректората и философского факультета.
Студенческие протесты проходят в связи с гибелью 15 человек при обрушении на вокзале в городе Нови-Сад, пишет РИА Новости.
По данным агентства, студенты перекрыли движение в центре Белграда. Организаторы прочитали имена погибших и призвали почтить их 15 минутами молчания.
Ранее стало известно, что протесты начали студенты нескольких факультетов госуниверситета в Белграде и Нови-Саде. Они объявили «блокаду факультетов». По информации в СМИ, к протестам присоединились учащиеся гимназий.
Как сообщается, протестующие требуют, в том числе, обнародовать договоры по реконструкции железнодорожного вокзала. Ранее на протесты вышли тысячи жителей Нови-Сада. Они потребовали ареста тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, раскрыть детали контракта «с китайскими компаниями», писали СМИ.
Напомним, обрушение части вокзала в сербском городе Нови-Сад произошло 1 ноября.
Студенческие протесты проходят в связи с гибелью 15 человек при обрушении на вокзале в городе Нови-Сад, пишет РИА Новости.
По данным агентства, студенты перекрыли движение в центре Белграда. Организаторы прочитали имена погибших и призвали почтить их 15 минутами молчания.
Ранее стало известно, что протесты начали студенты нескольких факультетов госуниверситета в Белграде и Нови-Саде. Они объявили «блокаду факультетов». По информации в СМИ, к протестам присоединились учащиеся гимназий.
Как сообщается, протестующие требуют, в том числе, обнародовать договоры по реконструкции железнодорожного вокзала. Ранее на протесты вышли тысячи жителей Нови-Сада. Они потребовали ареста тех, кто допустил ошибки при реконструкции вокзала, раскрыть детали контракта «с китайскими компаниями», писали СМИ.
Напомним, обрушение части вокзала в сербском городе Нови-Сад произошло 1 ноября.
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