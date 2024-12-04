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В свердловском МЧС предупреждают о ветре до 22 метров в секунду 12 декабря
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловское управление МЧС объявило предупреждение о непогоде. Завтра, 12 декабря, в регионе ожидается очень сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
В связи с этим спасатели также предупреждают о возможном осложнении пожароопасной обстановки и призывают не нарушать требования пожарной безопасности.
Напоминаем, что при ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».
В связи с этим спасатели также предупреждают о возможном осложнении пожароопасной обстановки и призывают не нарушать требования пожарной безопасности.
Напоминаем, что при ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».
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