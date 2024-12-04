В свердловском МЧС предупреждают о ветре до 22 метров в секунду 12 декабря

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское управление МЧС объявило предупреждение о непогоде. Завтра, 12 декабря, в регионе ожидается очень сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду.В связи с этим спасатели также предупреждают о возможном осложнении пожароопасной обстановки и призывают не нарушать требования пожарной безопасности.Напоминаем, что при ЧП нужно звонить в МЧС по номеру «101» или в экстренные службы по телефону «112».